Router PR60X Pro: la soluzione di rete Netgear per le piccole imprese

NETGEAR, fornitore di prodotti di rete per grandi e piccole imprese, lancia il nuovo Router NETGEAR 10G/Multi-Gigabit Dual WAN Pro (PR60X), l'ultima novità di gamma per le soluzioni di rete complete, Insight. La linea di Smart Switch all'avanguardia, gli Access Point WiFi Pro, la piattaforma di gestione Insight basata su cloud e ora il router professionale PR60X di NETGEAR raggiungono un nuovo livello. Con prestazioni di throughput WAN-LAN bidirezionale fino a 18 Gbps e doppie interfacce di failover WAN, il PR60X consolida la posizione di leadership di NETGEAR nelle soluzioni di rete per le piccole e medie imprese.

“NETGEAR ha reimmaginato la connettività per le aziende con il lancio del router PR60X Pro”, ha dichiarato Iphie Chen , Senior Product Line Manager, SMB Business Unit di NETGEAR. “La banda larga 10G arriverà in ogni azienda nel prossimo futuro. Le aziende devono essere in grado di supportare queste velocità sul loro router per ottenere il massimo dalla loro connessione a banda larga ad alta velocità. Il nostro team di esperti ha creato PR60X per aiutare le piccole imprese e i VAR che gestiscono le loro reti, utilizzando hardware ad alte prestazioni e dando priorità all’affidabilità della rete, alla riduzione della latenza, alla trasmissione di dati ad alta velocità e alla versatilità. Si combina perfettamente con il nostro portafoglio di Access Point WiFi Pro, Smart Switch e la nostra piattaforma di gestione cloud Insight per una rete aziendale ottimizzata e facile da implementare e gestire”.

PR60X Pro Router

Il PR60X è stato progettato per il futuro tenendo conto delle prestazioni, della sicurezza e della facilità d’uso. Grazie al throughput 10G/Multi-Gigabit, alle doppie porte WAN 10G/2,5G e alle porte LAN 10G/2,5G/Multi-Gigabit, è in grado di gestire le velocità di Internet e dei dispositivi di oggi e degli anni a venire. Il PR60X assicura una connettività Internet ininterrotta per le applicazioni e i servizi critici grazie al suo design a doppia WAN fail-over.

In quanto gateway della rete aziendale, il router protegge dal traffico pericoloso in entrata. Il firewall integrato blocca l’accesso non autorizzato alla rete e monitora le comunicazioni tra la rete e il mondo esterno.

Il PR60X presenta anche un elegante design per il montaggio su rack con porte nella parte posteriore per un’integrazione semplice tra le apparecchiature di rete dati preesistenti. Se lo si desidera, il PR60X è dotato anche di staffe per il montaggio a rack invertito per le porte frontali, che consentono agli utenti di ottenere un look unificato e tradizionale. Le sue capacità tecniche e l’assistenza esperta di NETGEAR lo rendono una soluzione di routing 10G gestita in cloud affidabile e conveniente per qualsiasi piccola azienda.

NETGEAR include una garanzia di 3 anni e 90 giorni di supporto gratuito via telefono e chat per il PR60X, rendendolo una soluzione di rete semplice e affidabile per le aziende.

Ulteriori specifiche tecniche (PR60X):

Throughput WAN-LAN leader del settore – Throughput bidirezionale WAN-LAN fino a 18 Gbps consentito dalla CPU ARM A73 Quad Core 2,2GHz all’avanguardia e da un motore di rete hardware dedicato.

– Throughput bidirezionale WAN-LAN fino a 18 Gbps consentito dalla CPU ARM A73 Quad Core 2,2GHz all’avanguardia e da un motore di rete hardware dedicato. Hardware ad alte prestazioni – 1×2,5G WAN e 1x10G porte WAN/LAN configurabili più 3×2,5G LAN e 1x10G SFP+ LAN.

– 1×2,5G WAN e 1x10G porte WAN/LAN configurabili più 3×2,5G LAN e 1x10G SFP+ LAN. Connessioni Internet primarie e secondarie – Doppie porte WAN per il failover che ospitano due connessioni Internet per mantenere un collegamento affidabile. La prima connessione funziona come primaria e l’altra come backup.

– Doppie porte WAN per il failover che ospitano due connessioni Internet per mantenere un collegamento affidabile. La prima connessione funziona come primaria e l’altra come backup. 8 VLAN per la segmentazione della rete – Per un uso più sicuro ed efficiente delle risorse di rete, è possibile separare la rete in un massimo di 8 segmenti (VLAN).

– Per un uso più sicuro ed efficiente delle risorse di rete, è possibile separare la rete in un massimo di 8 segmenti (VLAN). 8 server DHCP per una maggiore sicurezza e gestibilità – I server DHCP multipli consentono di creare più reti Layer3 indipendenti per un livello superiore di sicurezza e gestibilità all’interno della rete, una per ogni VLAN.

– I server DHCP multipli consentono di creare più reti Layer3 indipendenti per un livello superiore di sicurezza e gestibilità all’interno della rete, una per ogni VLAN. IPSec VPN – Fornisce fino a 30 tunnel VPN per collegare lavoratori remoti, filiali e partner alla rete aziendale principale.

Gestione e assistenza remota Insight 7.0

L’ultima edizione della piattaforma di gestione cloud di NETGEAR, Insight 7.0, copre l’intera rete, compreso il router PR60X, fornendo configurazione e gestione da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. NETGEAR Insight è uno strumento completo che i responsabili IT e i VAR possono utilizzare per gestire da remoto le reti, dagli access point agli switch, ai router e altro ancora. Questo è vantaggioso e importante per quelle piccole imprese che non hanno un team IT dedicato in loco. I VAR possono monitorare da remoto lo stato delle reti gestite dei loro clienti e risolvere i problemi in tempo reale per garantire che i sistemi funzionino senza problemi.

Punti di accesso WiFi Pro

NETGEAR offre una linea completa di access point WiFi 6 e 6E, supportati da Ethernet 2,5G, perfettamente compatibili con gli Smart Switch Insight Managed Multi-Gig PoE per ottenere il più veloce throughput internet e intra-rete. I punti di accesso WiFi Pro offrono la possibilità di scegliere tra configurazioni radio dual band e tri-band, con le stesse funzionalità di sicurezza e gestione, ma con prestazioni e prezzi diversi.

Smart Switches

A completare la soluzione di rete completa ci sono gli Smart Switch gestiti Insight di NETGEAR. La linea di prodotti va da 5 a 48 porte con funzionalità POE+ e POE++. Offrendo il portafoglio più completo di switch Multi-Gigabit e 10G PoE del settore, NETGEAR è la scelta principale dei VAR per qualsiasi configurazione che soddisfi ogni esigenza e ambiente aziendale.