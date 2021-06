In vista dell’estate, Netgear ha pensato a Nighthawk M5 e Nighthawk M2, due soluzioni perfette per ogni tipo di viaggiatore o per le necessità di chi ha deciso di lavorare lontano dalla città e che magari, nella seconda casa, non ha una connessione domestica in grado di supportare video riunioni, lavoro sul cloud e intrattenimento.

Piaccia o no, la connessione internet è diventata ormai una parte fondamentale delle nostre vite e, nonostante le vacanze siano un modo per staccare la spina, una connessione stabile e sicura è uno strumento indispensabile anche mentre si viaggia.

Che sia per consultare mappe, cercare punti di interesse, controllare le email o semplicemente postare sui social le foto più belle scattate sul percorso, avere un collegamento internet affidabile è fondamentale quando si è in movimento.

Quest’anno di smart working ha anche cambiato per molti le dinamiche lavorative, la mobilità, infatti, è diventata un fattore sempre più importante per determinare la qualità della propria vita. Lavorare in un luogo che non sia casa propria ha riscosso un importante successo in Italia e ormai è comune avere colleghi che lavorano da diverse regioni.

Se da un lato lavorare da remoto, magari in una cornice meno cittadina, ha dato la possibilità a molti di godersi una serata al mare o nella natura, dall’altro ha fatto venire alla luce quanto una connessione WiFi stabile e veloce sia un aspetto rilevante per capire dove lavorare.

I plus dell’offerta Netgear Nighthawk M5

Nighthawk M5 è il primo mobile router che integra la velocità del 5G e il nuovo standard WiFi 6. Queste due tecnologie, che rappresentano il futuro delle reti wireless, integrate in un mobile router si traducono in vantaggi straordinari sia per chi viaggia per lavoro sia per chi cerca il meglio della connessione mobile oggi disponibile.

Supporta fino a 32 diversi dispositivi collegati contemporaneamente, e grazie alla batteria a lunga durata, non è necessario tenerlo collegato alla presa e può essere quindi utilizzato che dai viaggiatori più dinamici e esigenti, sempre alla ricerca del meglio.

Quando la connessione LTE è la prima scelta

Nighthawk M2 è il router adatto per le esigenze di ogni viaggiatore che utilizza la connessione LTE come principale, perfetto per chi viaggia con la famiglia o con gli amici in Italia o all’estero. In camper, in barca, o nella casa vacanze estiva magari sprovvista di connessione internet, Nighthawk M2 garantisce una connessione internet LTE affidabile e veloce per navigare, guardare film in streaming o giocare online.

La configurazione è facile e intuitiva grazie all’app Netgear Mobile, e usando la funzione JumpBoost ottimizzata, è possibile ricaricare altri dispositivi come smartphone o smartwatch quando la loro batteria è quasi scarica.

Nighthawk M2 e M5 sono disponibili sullo Store Netgear rispettivamente al prezzo di 379,99 e 799,99 euro e presso tutti i rivenditori autorizzati.