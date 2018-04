SAP: nuovo modello di pricing

Nasce un nuovo approccio sviluppato con l’aiuto degli user group e orientato alla trasparenza

Basato su una stretta collaborazione con user group, clienti, partner, e analisti di settore, SAP SE annuncia oggi un nuovo modello per il pricing, le vendite e l’audit per il proprio sistema di licensing Digital-Access, conosciuto comunemente come “Indirect Access.” Il nuovo approccio renderà più facile e trasparente per i clienti usare e pagare le licenze software di SAP. Inoltre, creerà una differenza tra l’accesso Diretto/Umano e quello Indiretto/Digitale, rendendo più chiare le regole in ambito licensing, utilizzo e compliance.

Nuovo modello di prezzi

Il nuovo modello – il primo nel suo genere per l’industria del software enterprise – è una risposta ad alcune sfide che i clienti si sono trovati ad affrontare in tema di prezzi per l’Indirect/Digital Access.

In passato, nella maggior parte dei casi, i clienti potevano pagare per l’ERP di SAP soprattutto in base al numero utenti. Dal momento che un numero crescente di sistemi ha cominciato ad avere accesso al software SAP, i clienti si sono trovati a dover gestire questa sfida e hanno quindi chiesto un approccio al pricing differente.

Il nuovo modello di SAP riguarda il Digital Core – SAP S/4HANA e SAP S/4HANA Cloud – e la soluzione ERP di SAP.

I clienti attuali possono scegliere di continuare a usare l’attuale modello di pricing o di migrare al nuovo – in base a cosa è più idoneo rispetto alle soluzioni SAP che stanno già usando e ai loro progetti di digital transformation.

Sono infine disponibili offerte per la conversione volte ad aiutare i clienti che scelgono di passare dall’attuale modello di pricing al nuovo.

Chiara separazione tra vendite di licenze, audit e compliance

SAP ha anche annunciato nuovi cambiamenti organizzativi per separare le divisioni di vendita delle licenze e dei processi dalle divisioni responsabili dell’auditing e dei processi.

I clienti e SAP qualche volta hanno fatto fatica a riconciliare vecchi contratti commerciali con le esigenze e i risultati richiesti dal nuovo mondo digitale. Inoltre questa difficoltà si aggiungeva alle lunghe negoziazioni relative all’acquisto di nuovo software, causando nel tempo frustrazione.

Guardando avanti, i cambiamenti organizzativi permetteranno che le due conversazioni avvengano in modo indipendente l’una dall’altra, permettendo ai clienti e ai responsabili SAP di collaborare più liberamente.

Infine SAP sta pianificando di introdurre nuove funzionalità che consentiranno ai clienti di misurare il proprio uso e consumo di licenze in modo autonomo.

SAP ha cominciato a proporre le nuove policy per il licensing, le vendite e l’audit in aprile 2018, e continuerà a fornire risorse e strumenti informativi ai clienti nei prossimi mesi per aiutarli a comprendere pienamente il nuovo approccio di licensing e adottare il corretto modello per la propria realtà.