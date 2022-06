AlmavivA conquista la qualifica di SAP Gold Partner

AlmavivA, società italiana specializzata nell’innovazione digitale, ha annunciato di aver ottenuto lo status di partner SAP Gold nel programma SAP PartnerEdge.

Il raggiungimento di questa posizione indica l’alto livello di qualità che AlmavivA offre alle aziende che utilizzano soluzioni SAP.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale diramata alla stampa da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di AlmavivA: «Si tratta di un risultato importante che perfeziona il posizionamento dell’azienda nell’ecosistema SAP, conferma il ruolo guida di AlmavivA nel percorso di trasformazione digitale e il sostegno ai clienti nelle loro sfide per trasformare e semplificare l’attività imprenditoriale».

In particolare, la società ha ottenuto lo status di partner SAP Gold grazie alle referenze positive dei clienti, alle sue offerte uniche per le soluzioni SAP e al suo continuo impegno nel raggiungimento delle certificazioni SAP.

Come concluso da Luciana Scarlatelli, Responsabile SAP & ERP Digital Platform di AlmavivA: «Il percorso con SAP è stato avviato nel 2020 e in due anni è notevolmente cresciuto, sia in termini di persone che di progetti. L’ottenimento del livello ha confermato la società come un’azienda in grado di lavorare in modo integrato».

Basti ricordare che, a partire da solide competenze Made in Italy, AlmavivA ha dato vita ad un network globale con 45.000 persone, 10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 974 milioni di euro di fatturato nel 2021. La società opera attraverso 24 società nel mondo e 70 sedi, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Colombia, Tunisia, Romania, Arabia Saudita, Egitto, Repubblica Dominicana e a Bruxelles, centro nevralgico della UE.