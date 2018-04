Con IT Glue cresce l’offerta di Achab per gli MSP

By

La new entry permette di concentrare tutta la documentazione IT in un unico luogo consentendo ai tecnici di essere subito operativi.

Achab ha annunciato l’accordo di distribuzione esclusiva con IT Glue, azienda fondata nel 2013 e con sedi a Vancouver e Londra, che offre una soluzione che permette di concentrare tutta la documentazione IT in un unico spazio semplificando il lavoro dei tecnici, abbreviando i tempi di risposta alle richieste dei clienti e tagliando i costi.

Grazie alla sua piattaforma cloud che permette ai provider di servizi di documentare ogni aspetto delle reti IT dei propri clienti, la new entry ha messo a segno tassi di crescita da record negli ultimi anni e ricevuto i più ambiti e autorevoli riconoscimenti sul canale ICT europeo e mondiale.

Come la “colla” che le dà il nome (Glue), il nuovo servizio attira e raccoglie in un unico spazio semplificando il lavoro dei tecnici, abbreviando i tempi di risposta alle richieste dei clienti e tagliando i costi.

Con IT Glue diventa, infatti, possibile documentare ogni aspetto delle reti dei propri clienti: computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset, password, domini, certificati SSL, software, scadenze e procedure, mentre potenti funzioni di ricerca e correlazione delle informazioni permettono di trovare le informazioni che servono nel momento in cui servono e nel posto dove ci si aspetterebbe di trovarle.