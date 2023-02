Canale: efficienza, automazione e integrazione alla base del successo dei partner

Mentre i venti economici contrari continuano a crescere, le organizzazioni di tutti i settori sono alla ricerca di modi per promuovere l’efficienza e andare avanti nel 2023. Un’economia difficile non significa che la trasformazione digitale rallenterà; in effetti, sarà esattamente l’opposto. Coloro che raddoppieranno il proprio impegno in innovazione emergeranno più forti e più agili, pronti ad accelerare di nuovo quando le prospettive miglioreranno. Pertanto, le organizzazioni si affideranno più che mai ai propri partner nella trasformazione. Con questa maggiore dipendenza, ora più che mai i partner di canale devono concentrarsi sulla creazione e la fornitura di servizi che consentano ai clienti di ottimizzare le operazioni e guidare la trasformazione più velocemente e a costi inferiori, rimanendo allo stesso tempo redditizi loro stessi.

Guardando alla strada da percorrere per il 2023, ecco le mie migliori previsioni su come il canale risponderà a queste richieste:

I partner di canale si concentreranno a promuovere una crescita più efficiente per clienti

Le organizzazioni devono continuare a trasformarsi e crescere, in modo da poter tenere il passo con la concorrenza e soddisfare le esigenze dei propri clienti. Tuttavia, è improbabile che dispongano di budget extra per assumere risorse aggiuntive o investire somme consistenti in nuove soluzioni nel prossimo anno. Pertanto, cercheranno partner che possano aiutarli a ottimizzare l’uso delle risorse interne e a semplificare i processi in modo da ottenere un valore maggiore dagli investimenti già fatti.

Ad esempio, stiamo notando che un numero elevato di organizzazioni continua a spendere milioni ogni anno solo per “continuare a far funzionare le cose” nella propria infrastruttura IT, con team che gestiscono dashboard, monitorano le prestazioni dei sistemi e analizzano i dati per valutare eventuali problemi che si presentano. Ciò richiede enormi quantità di manodopera ed è un drenaggio di risorse che ostacola l’innovazione. Se i partner sono in grado di offrire servizi e soluzioni che supportano queste attività in modo più efficiente, i loro clienti possono ridistribuire le risorse interne per concentrarsi su attività di maggior valore che guidano la crescita dell’azienda.

L’automazione sarà la priorità numero uno nelle roadmap di trasformazione per il canale

Con questa attenzione sul promuovere l’efficienza, l’automazione diventerà obbligatoria, se non lo è già, per consentire alle organizzazioni di continuare a innovare. I partner che saranno in grado di aiutare i propri clienti a ridurre il peso delle attività aziendali principali, ad esempio abilitando l’auto-riparazione in complesse app cloud-native e l’ottimizzazione continua dell’infrastruttura multicloud, saranno quindi nella posizione migliore per generare valore e avere successo.

I partner che saranno anche in grado di fornire soluzioni tecnologiche end-to-end che introducono maggiore automazione e promuovono scalabilità, efficienza e affidabilità durante l’intero ciclo di vita della distribuzione del software, alla fine avranno la meglio. Molte organizzazioni non dispongono di risorse interne sufficienti per incaricare sviluppatori e team operativi qualificati di reperire e collegare tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fornire innovazione. Pertanto, cercheranno sempre più fornitori di servizi che abbiano partnership con tutti i principali ISV e hyperscaler e la capacità di integrarli perfettamente in una toolchain end-to-end. Questo aprirà la strada a un’ulteriore automazione ed efficienza in tutta la pipeline di delivery.

I fornitori di servizi di infrastruttura collaboreranno con ISV e hyperscaler

Con l’accelerazione della spinta verso una crescita efficiente e una continua innovazione, i fornitori di servizi di infrastruttura tradizionali saranno più portati a offrire soluzioni multicloud ibride. Avranno quindi sempre più bisogno di collaborare con ISV e hyperscaler che consentano loro di espandere o aumentare facilmente il loro portafoglio di servizi esistenti per soddisfare le esigenze dei clienti nel mondo del multicloud ibrido.

Questi ecosistemi digitali sono fortemente interconnessi, quindi i servizi in esecuzione nel cloud non sono mai un’isola. Pertanto, i partner si concentreranno sullo sviluppo della loro capacità di integrare i servizi tra ambienti di infrastrutture multicloud e tradizionali. Questo gli permetterà di fornire soluzioni end-to-end che consentano alle transazioni delle applicazioni e ai percorsi degli utenti di avvenire senza problemi per i loro clienti.

I partner di canale devono modernizzare le proprie operazioni per offrire trasformazioni ai propri clienti

Con le limitate risorse qualificate a loro disposizione e la crescente pressione sui margini operativi, i fornitori di servizi dovranno realizzare le proprie trasformazioni interne per guidare il successo e rimanere il partner preferito. I clienti cercano partner che possano aiutarli ad accelerare l’innovazione, ma sono molto più sensibili a eventuali aumenti di prezzo considerando le prospettive economiche. Pertanto, per mantenere margini adeguati, i partner devono modernizzare le loro operation interne, per fare un uso migliore delle proprie risorse. Devono consentire ai loro team di delivery di fare di più con meno, dotandoli di soluzioni e piattaforme che semplifichino i processi operativi e riducano il lavoro manuale.

Per rimanere all’avanguardia nel 2023, i fornitori di servizi dovranno mettere in pratica ciò che predicano e sfruttare le stesse soluzioni che utilizzano per abilitare l’automazione dei propri clienti nei propri ambienti di delivery. Questo offrirà ai partner maggiori opportunità di espandere il proprio portafoglio di servizi consentendo ai propri team di trovare nuovi modi per offrire valore ai clienti semplificando i flussi di lavoro aziendali o riprogettando le applicazioni per eseguirle in modo più efficiente nel cloud. Questi vantaggi verranno trasferiti al cliente, dandogli un vantaggio sul mercato che altri partner non possono fornire.

Un anno di sfide o di opportunità?

Sebbene l’anno a venire sarà probabilmente caratterizzato da budget ridotti e dalla spinta al risparmio sui costi, i partner dovrebbero vedere questa sfida come un’opportunità per diventare più strategici per il successo dei loro clienti piuttosto che come un ostacolo da superare.

Aiutando i clienti a ottimizzare e trasformare i propri servizi, i partner possono diventare un’estensione preziosa e insostituibile dell’organizzazione. Coloro che dimostreranno la propria esperienza nel guidare la crescita con efficienza ed espandere il proprio portafoglio per offrire più servizi a valore aggiunto per il mondo del multicloud ibrido saranno nella posizione migliore non solo per sopravvivere, ma anche per prosperare nel 2023 e oltre.

A cura di Michael Allen, VP Worldwide Partners, Dynatrace