Con Philips i console gamer hanno una linea di display tutta per loro

Philips Momentum offre risoluzione 4K UHD UltraClear per dettagli nitidi su display da 43’’ per un intrattenimento immersivo

Si chiama Momentum e punta al settore home entertainment, nello specifico quello del console gaming, la nuovissima linea di monitor a marchio Philips annunciata da MMD.

Il primo modello di Philips Momentum a essere lanciato, il Philips 436M6VBPAB si caratterizza per essere un elegante monitor di grandi dimensioni con una cornice molto sottile che poggia su un supporto in alluminio moderno e futuristico. Dotato di risoluzione 4K UHD in un enorme pannello da VA da 43’’, l’ultimo nato è anche il primo monitor al mondo ad essere certificato con il nuovo standard VESA DisplayHDR 1000, mentre la luminosità di picco è di 1000 cd/m².

Il 436M6VBPAB è altresì dotato di tecnologia Quantum Dot, un’innovativa tecnologia di semiconduttori che produce colori vivaci e dinamici con blu più vividi, verdi più intensi e rossi più accesi. Grazie al Quantum Dot e alle sue sorgenti a lunghezza d’onda ridotta per il rosso, il verde e il blu, questi colori primari vengono rappresentati con maggiore saturazione, aumentando la vividezza e l’accuratezza del colore.

Il 436M6VBPAB è soprattutto un vero monitor da gaming, che offe ai gamer la possibilità di passare al livello successivo grazie alla modalità Low Input Lag e allo SmartResponse, per un feedback visivo istantaneo, e all’Adaptive-Sync per un gameplay libero da fastidiosi fenomeni di stuttering e di tearing.

Con l’intento di spostare l’attenzione sull’intrattenimento su grande schermo e sui videogiochi per console, la linea Momentum porta le ultime innovazioni nel settore imaging al giocatore/consumatore consapevole. Specialmente per gli spazi più piccoli, la linea Momentum è particolarmente adatta per film, sport e giochi. L'elegante design esterno del 436M6VBPAB con Ambiglow è unico nel suo genere, così come gli altri componenti della famiglia Momentum.

Il 436M6VBPAB è, inoltre, dotato di due altoparlanti da 7W di alta qualità con DTS Sound, che aumentano l'immersione non solo nel settore visivo, ma anche in quello audio.

Progettata con l’idea che il display possa essere posizionata a una notevole distanza dall’utente la nuova linea è dotata di un telecomando che consente di controllare altri monitor/dispositivi collegati HDMI con Philips EasyLink.

Il primo display Philips della linea Momentum, farà il suo debutto a maggio 2018 al prezzo suggerito di 799 euro.