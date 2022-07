Computer Gross: nuovo accordo di distribuzione con Nozomi Networks

Computer Gross, distributore a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver firmato un accordo di distribuzione con Nozomi Networks, azienda leader nell’ambito delle soluzioni di visibilità di sicurezza in ambito OT e IoT.

Nozomi Networks, grazie ad una soluzione di real-time visibility in grado di difendere gli impianti e le infrastrutture industriali, garantisce una sicurezza informatica avanzata, maggiore affidabilità operativa e facile integrazione IT/OT.

Grazie ad un innovativo utilizzo di Artificial Intelligence, Nozomi Networks supporta oltre 70 milioni di dispositivi nei settori delle infrastrutture critiche, dell’energia, manifatturiero, minerario, dei trasporti e delle utility, consentendo di affrontare i crescenti rischi informatici verso le reti operative.

“La sicurezza in ambito OT e Iot OT è diventata rapidamente una priorità assoluta per un numero crescente di organizzazioni industriali”, ha affermato Sergio Leoni, Regional Sales Director di Nozomi Networks. “Siamo lieti di collaborare con Computer Gross per offrire una soluzione leader del settore per la visibilità e la sicurezza OT e IoT, con la garanzia di un servizio di qualità tramite un partner di tutto rispetto”.

“Questo accordo di distribuzione non solo rafforza la strategia di canale comune, ma conferma anche la leadership di Computer Gross nella Cyber Security, ambito in forte crescita, che sta avendo un impatto sempre maggiore nel settore industriale e che richiede competenze e soluzioni sempre più specifiche, che permettano ai Partners di affrontare l’importante sfida nel garantire un efficace livello di sicurezza all’interno delle infrastrutture.” afferma Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross.

“L’accordo con Nozomi Networks testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare ai Partners in ambito security IT/OT, affinché siano in grado di proporre prodotti e tecnologie di eccellenza sempre più competitivi.” conferma e conclude Barbara Ramaciotti, Team Leader Business Unit Security, Computer Gross.