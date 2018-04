Aruba promuove l’adozione dello SPID in Sanità

Nell’ambito della manifestazione “In Toscana la Salute diventa SPID” metterà a disposizione alcune postazioni per consentire a cittadini, privati e professionisti, di attivare gratuitamente la propria identità digitale

Aruba sarà tra i protagonisti di “In Toscana la Salute diventa SPID”, un appuntamento organizzato dalla Regione Toscana dal 2 al 19 maggio 2018 per sensibilizzare e promuovere l’utilizzo dell’identità digitale in ambito sanitario.

La Regione Toscana, infatti, mette a disposizione del cittadino e dei professionisti numerosi servizi accessibili attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con l’obiettivo di dare un’accelerazione alla digitalizzazione delle imprese e dei cittadini promuovendo l’utilizzo dell’identità digitale. L’iniziativa prevede numerose postazioni dislocate in varie città e strutture sanitarie in Toscana e la partecipazione attiva degli Identity Provider accreditati, come Aruba, che attraverso i propri operatori attiveranno gratuitamente un’identità digitale ai cittadini che si recheranno di persona presso le postazioni.

Aruba, che già oggi attraverso il suo sito www.pec.it/spid offre gratuitamente la possibilità di attivare le proprie credenziali SPID, parteciperà all’iniziativa con l’obiettivo di proporre il proprio servizio di SPID ‘Aruba ID’, la credenziale unica per accedere a tutti i servizi online attivati dalle PA. Tutti i cittadini e professionisti interessati potranno attivare il servizio, in tempo reale e con l’assistenza di un operatore. Sarà necessario solo portare con sé un documento d’identità e la propria tessera sanitaria. Nel dettaglio, le postazioni Aruba già confermate, che seguiranno gli orari di apertura delle strutture sanitarie, sono le seguenti:

2, 3, 4 e 5 Maggio – Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

15 maggio – Ospedale San Donato, Arezzo

16 maggio – Ospedale di La Fratta, Cortona (AR)

17 maggio, Ospedale del Casentino, Bibbiena (AR)

18 maggio, Ospedale della Valtiberina, San Sepolcro (AR)

19 maggio, Ospedale Del Valdarno, Montevarchi (AR)

Tra i numerosi servizi sanitari messi a disposizione dalla Regione Toscana, accessibili direttamente online tramite SPID, si segnala il fascicolo sanitario elettronico – che consente di accedere facilmente alla propria storia clinica, visionando, ad esempio, il libretto vaccinario, i referti degli esami del sangue, ricoveri e prescrizioni farmaceutiche.

Grazie a SPID in ambito sanitario si può, inoltre, procedere alla scelta del medico di base, o richiedere il rilascio del PIN della nuova tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, il certificato per il ticket sanitario e l’esenzione, la domanda di contributo per le famiglie con un figlio minore disabile ed anche la gestione del consenso del fascicolo sanitario e iscrizione al concorso per la medicina generale.