Il Partner Program di Qlik apre le porte agli MSP in ambito BI

Qlik semplifica la struttura del programma e migliora le opportunità di guadagno dei partner

Qlik ha annunciato una versione avanzata del Qlik Partner Program. Evolutosi in modo da aumentare i guadagni dei partner attraverso una nuova politica prezzi, il QPP basato su una struttura di programmi a tre livelli (Elite, Select e Authorized), si sta spostando verso un modello basato sul valore, che include vantaggi e requisiti aziendali specifici per ogni livello.

I partner hanno ora la possibilità di accedere a benefit specifici a seconda del livello e vengono premiati per identificare e aiutare a chiudere nuove opportunità Qlik, tramite la registrazione delle opportunità.

Il punto chiave dei miglioramenti del QPP 2018 è rappresentato dal lancio dell’offerta Managed Service Provider (MSP), la prima nel suo genere nel mercato della BI.

In occasione conferenza annuale dedicata a clienti e partner, Qlik ha, infatti, svelato i dettagli della prima offerta di partner Managed Service Provider del mercato Business Intelligence.

In uno scenario in cui l’uso strategico dei dati determinerà i leader di mercato nell’economia analitica, gli MSP hanno l’opportunità di aiutare i clienti attraverso le trasformazioni digitali non solo acquisendo, gestendo e mantenendo i dati in modo più efficace, ma anche analizzandoli per creare nuovi servizi e fonti di entrate. L’offerta MSP di Qlik consente ai partner di aiutare i clienti a prendere decisioni aziendali migliori, trasformando radicalmente la capacità di innovazione e competitività del cliente, e rafforzando nel contempo la fedeltà e i guadagni dei clienti MSP.

Qlik premia i migliori partner globali e regionali

Durante Qonnection sono stati attribuiti anche i premi ai partner che si sono contraddistinti all’interno della community.

I partner globali premiati sono stati:

• Solution Provider dell’anno: Excelcio

• Master Reseller dell’anno: Inteligência de Negócios

• Partner di Consulenza e Servizi dell’anno: Deloitte

• Partner OEM dell’anno: Cisco

• Partner Corporate Social Responsibility dell’anno: Deloitte

• Partner tecnologico dell’anno: Cloudera

• Premio Innovazione: Jedox

• Partner MSP dell’anno: SDG Consulting

Per l’Europa invece i premi sono stati assegnati a:

• Nuovo partner dell’anno: IQVIA

• Solution Provider dell’anno: Excelcio

• Master Reseller dell’anno: EOH SA

• Consulente e service provider dell’anno: Accenture