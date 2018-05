Plantronics lancia il nuovo Plantronics Partner Program

Struttura a livelli, nuovi incentivi e l’innovativo “Integrator Track” i capisaldi del programma

Plantronics Partner Program è il nuovo programma di canale di Plantronics creato per supportare i partner aiutandoli a crescere il proprio business e la propria profittabilità, ad accrescere la soddisfazione dei consumatori e accelerare i profitti.

Questo nuovo programma è un esempio concreto di come Plantronics abbia un ruolo fondamentale nell’ecosistema UCC (Unified Communications and Collaboration). I distributori e rivenditori Plantronics, infatti, hanno visto una trasformazione delle cuffie da semplici periferiche audio a vere e proprie componenti integranti delle tecnologie di comunicazione e collaborazione per gli uffici e i sistemi di cloud. Attraverso il nuovo programma Plantronics Partner Program, vengono premiati i partner che decidono di investire in un futuro innovativo al fianco di Plantronics.

Le caratteristiche principali del programma comprendono:

· Analisi sulla competenza: un sistema di analisi offre strumenti e programmi che riflettono il ruolo ricoperto dal rivenditore all’interno dell’ecosistema UCC:

o Reseller Track: i partner che vendono dispositivi di comunicazione ai clienti e che forniscono servizi aggiuntivi di assistenza per l’implementazione e l’utilizzo degli stessi.

o Integrator Track: i partner che vendono un’ampia gamma di tecnologie IT, di comunicazione e collaborazione. Questi partner usufruiscono della certificazione Plantronics Alliance Partners e della soluzione Plantronics Manager Pro.

· Premi e riconoscimenti per l’investimento: il nuovo programma offre l’accesso a formazione e certificazione di prodotti, a strumenti di vendita e marketing, alla registrazione di accordi, a fondi per lo sviluppo del marketing e programmi di premi in base al livello di partnership stipulata con Plantronics. Esistono tre livelli con caratteristiche e vantaggi incrementali:

o Plantronics Registered Partners

o Plantronics Gold Partners

o Plantronics Platinum Partners

“Vogliamo offrire ai nostri partner la possibilità di lavorare con Plantronics per identificare e risolvere le sfide dei loro clienti, contribuendo alla crescita del loro business – commenta Virginia Anderson, Director Global Enterprise Channel Marketing Programs -. Il nuovo Plantronics Partner Program è progettato per aiutare i nostri partner a massimizzare la loro profittabilità ed ampliare il loro portfolio clienti, creando solide partnership con sfide ed obiettivi comuni”.