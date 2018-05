AOC: nuovo display portatile con tecnologia USB-C

Disponibile a partire da fine maggio 2018

AOC lancia un nuovo monitor portatile con connessione USB-C con un display IPS da15,6” (39,6 cm), una risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel) e angolo di visualizzazione di 160/160°: AOC I1601FWUX. La smart cover integrata al monitor funge da supporto per display sia in modalità verticale che in orizzontale e la funzione di rotazione automatica integrata permette di cambiare l’orienta mento del display in qualunque momento. La soluzione è portabile grazie allo spessore del dispositivo di 8,5 mm e 800 g di peso. Il display include inoltre la modalità AOC Low Blue Light, che riduce le onde di luce blu potenzialmente dannosa e previene l’affaticamento degli occhi degli utenti, anche grazie alla luminosità di 220 cd/m².

Lo schermo portatile AOC I1601FWUX con connessione USB-C permette di lavorare sia in modalità orizzontale che verticale grazie alla smart cover integrata. La tecnologia USB Type C se rve infatti per collegare sia il segnale video che l'alimentazione. A differenza dei vecchi display alimentati via USB, la porta USB-C include il segnale ad alta definizione del DisplayPort e il collegamento dell'alimentazione in un unico cavo, riducendo l'ingombro e offrendo una vera esperienza di visualizzazione mobile. Le dimensioni del display da 15,6 " corrispondono quelle della maggior parte dei computer portatili sul mercato, mentre l'altezza della smart cover permette di allineare lo schermo portatile a quello del proprio laptop.

Il pannello IPS dell'I1601FWUX ha un tempo di risposta in pixel di 5 ms GtG, il che significa che le scene d'azione in rapido movimento o i giochi in rapido svolgimento saranno fluide e prive di sbavature. La smart cover integrata protegge il display quando non lo si utilizza e durante il trasporto. E quando il display è in uso, si trasforma in un supporto per il display sia per la modalità orizzontale che per quella verticale. Cambiare l'orientamento del display è facile anche grazie alla funzione di rotazione automatica attivata dal software AOC i-Menu, che consente di allineare automaticamente il display all'orientamento corretto quando viene ruotato.