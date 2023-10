WiFi 7 di classe enterprise con il nuovo access point Zyxel

Zyxel Networks ha annunciato il lancio della sua prima soluzione WiFi 7 per Managed Service Provider (MSP), Piccole e Medie Imprese (SMB) ed Enterprise-Edge. Si tratta dell’access point WBE660S WiFi 7 BE22K Triple-Radio NebulaFlex Pro. Grazie alla tecnologia e alle prestazioni di livello enterprise e alla gestione della sicurezza in cloud, questo access point è stato progettato per risolvere i problemi WiFi più impegnativi delle aziende.

Il WBE660S sarà disponibile a partire da fine ottobre 2023.

Soddisfare le esigenze di connettività in continua evoluzione

L’access point WiFi 7 di Zyxel Networks è stato progettato per aiutare le aziende a soddisfare la crescente necessità di copertura di aree ad alta densità come uffici, aule, stadi e hub di trasporto. Con la sua architettura a tripla radio, il WBE660S supporta velocità fino a 22Gbps, cinque volte più veloci rispetto alla precedente generazione di WiFi (WiFi 6/6E) grazie al canale più ampio da 320MHz (esclusivo per i dispositivi WiFi 7), che non solo migliora il throughput complessivo, ma aumenta anche la capacità (più dispositivi), sfruttando lo spettro a 6GHz. Inoltre, l’inclusione di un uplink LAN Multi-Gig che supporta fino a 10GbE, sblocca il pieno potenziale delle reti 10GbE.

WiFi 7 di classe enterprise per prestazioni eccezionali

Alimentato dalla piattaforma Qualcomm ® Networking Pro 1220 Wi-Fi 7, il WBE660S offre una robusta potenza di calcolo e garantisce operazioni fluide anche negli scenari più impegnativi. Le tre Smart Antenna 4×4 ottimizzano le prestazioni WiFi utilizzando in modo intelligente i pattern di antenna per adattarsi a ogni ambiente, mitigando le interferenze.

L’esclusivo design RF-first di Zyxel Networks, che incorpora le tecnologie Advanced RF Filter e Advanced Cellular Coexistence, riduce ulteriormente le interferenze dei canali WiFi adiacenti e delle reti mobili 4G/5G, problemi spesso riscontrati in ambienti ad alta densità. Il design non solo garantisce prestazioni ottimali su tutti i canali, ma sfrutta anche al meglio l’aumento del throughput fornito dal 4K QAM (ad uso esclusivo per dispositivi WiFi 7).

Gestione semplificata e sicurezza rafforzata con Nebula Cloud

Gestire e proteggere una rete mission-critical ad alta densità può essere estremamente impegnativo. Perfettamente integrato con il cloud Nebula di Zyxel Networks, il WBE660S è dotato di funzionalità di livello enterprise, come WiFi Health, WiFi Aid e Connect & Protect Plus (CNP+) con una licenza Nebula Pro Pack di un anno inclusa.

Il WiFi Aid risolve automaticamente i problemi di accesso alla rete durante l’intero percorso di onboarding del client wireless, mentre CNP+ offre una maggiore sicurezza contro le violazioni a carico della rete, proteggendo il perimetro wireless nel punto in cui la maggior parte del traffico degli utenti entra nella rete.

“La piattaforma Qualcomm Networking Pro 1220 offre oggi funzionalità Wi-Fi 7 di nuova generazione, un’elaborazione potente e un design architettonico costruito per ambienti infrastrutturali impegnativi“, ha dichiarato Ganesh Swaminathan, Vicepresidente e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies. “Grazie alla nostra continua collaborazione con Zyxel, siamo fieri di offrire una piattaforma ideale per le aziende, nonché per le piccole e medie imprese operanti in contesti ad alta congestione, stabilendo nuovi standard nel settore delle prestazioni di rete.”

“Per gli MSP che cercano di affrontare la congestione WiFi nei luoghi più complessi, il WBE660S rappresenta una vera svolta“, ha dichiarato Kell Lin, Senior Associate Vice President di Zyxel Networks. “Come pionieri del WiFi 7, abbiamo sfruttato le innovazioni wireless per affrontare le sfide di connettività aziendale, integrandole nella nostra architettura di prodotto. Grazie a Nebula Cloud Networking, che semplifica la gestione della rete, Zyxel Networks è tra i primi ad offrire il WiFi 7 a un vasto numero di aziende, aiutandole a trarre vantaggio dalla nuova era della connettività.”

Le opzioni di alimentazione del WBE660S includono la ricarica PoE++ e USB Type-C, quest’ultima costituisce un’alternativa eco-consapevole che sfrutta i caricatori già in uso.