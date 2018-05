Le innovazioni di Motorola Solutions sono a misura di catastrofe

Al Critical Communications World 2018 Motorola Solutions ha presentato nuove soluzioni a misura di Smart Public Safety

Nuove soluzioni mission critical altamente avanzate per garantire la massima sicurezza nella società digitale. Le ha presentate in occasione del Critical Communications World 2018 di Berlino Motorola Solutions con un occhio di riguardo alle soluzioni dedicate alla pubblica sicurezza e alle organizzazioni commerciali nelle aree della trasformazione digitale che spaziano dalle catastrofi 2.0 alla modernizzazione della rete.

Le comunicazioni mission critical ora come ora sono più importanti che mai. In un'epoca di calamità naturali, attacchi terroristici, dimostrazioni di massa e crescente violenza, le organizzazioni per la sicurezza pubblica necessitano di soluzioni Smart Public Safety all'avanguardia per agire con rapidità ed efficacia.

Per un panorama della sicurezza pubblica completamente ridisegnato

La complessità del crimine è in aumento e la necessità di un'efficace condivisione delle informazioni all'interno e tra diverse organizzazioni non è mai stata così importante. Con la crescente adozione di telecamere indossabili e un numero di fonti informative a sostegno della sicurezza pubblica, è stato raggiunto un punto di svolta. Se questi dati utili non vengono utilizzati in tempo reale, le organizzazioni per la sicurezza pubblica rischiano di non venire a conoscenza di precise informazioni critiche che potrebbe modificare l'esito di un incidente.

Durante il CCW 2018 Motorola Solutions ha illustrato come le organizzazioni per la sicurezza pubblica possono analizzare i silos informativi e consentire alle proprie forze sul campo e agli operatori delle sale di controllo di attivarsi al meglio. Con la nuova generazione di videocamere indossabili Si500 di Motorola Solutions, il nuovo dispositivo LEX L11 LTE e il pager ricetrasmittente ADVISOR™ TPG2200, Motorola Solutions presenta dispositivi specifici che aiutano i team in prima linea a dare il meglio di sé nei momenti critici.

Inoltre Motorola Solutions ha fornito esclusivi approfondimenti sulla nuova piattaforma per la sicurezza end-to-end di Avigilon, che offre video di alta qualità e analisi basate sull'IA per l’operatività delle organizzazioni commerciali e della pubblica sicurezza. Tra le altre novità importanti presentate al CCW c'è la suite di app per la sicurezza pubblica di Motorola Solutions che comprende nuove applicazioni come l'app Capture Mobile Camera, che consente alle squadre in prima linea di catturare in modo sicuro immagini, video e audio con catena di custodia verificabile dal momento dell'acquisizione.

Soluzioni a misura di catastrofi 2.0

In caso di catastrofi e comunicazioni critiche limitate o inesistenti, gli utenti della pubblica sicurezza e delle realtà commerciali come le utility possono fare affidamento su reti a banda larga pienamente operative e facilmente trasportabili: LXN 500 LTE Ultra Portable Infrastructure di Motorola Solutions consente agli utenti di trasportare la rete con loro. La copertura LTE può essere stabilita in modo rapido e sicuro ovunque e in qualsiasi momento, da uno zaino, ad un veicolo, sino all’interno di un edificio. Con un peso inferiore ai 6 chilogrammi e con tempi di attivazione inferiori ai cinque minuti dall'accensione, LXN 500 LTE Ultra Portable Infrastructure è la rete a banda larga a piena potenza più piccola e leggera di Motorola Solutions.

Nessuna digital transformation se manca la rete

Al CCW 2018, Motorola Solutions ha appunto dimostrato come gli utenti possono beneficiare dell’integrazione tra le reti a banda larga TETRA e LTE.

Le tecnologie a prova di futuro come i sistemi DIMETRA X Core di Motorola Solutions consentono oggi alle organizzazioni della pubblica sicurezza e ai clienti commerciali di sfruttare al massimo la rete TETRA esistente e domani di prepararsi ad ulteriori funzionalità LTE a banda larga offerte dalla banda larga mobile.

Inoltre, Motorola Solutions ha presentato gli aggiornamenti del suo sistema TETRA DIMETRA Express, che oltre ad offrire una maggiore modularità e ridondanza geografica, mostrano come gli utenti possono migliorare oggi e in futuro la sicurezza e la resilienza delle loro reti per le comunicazione critiche.

Infine, la fiera è stata anche l'occasione per illustrare la propria visione sull’operatività collaborativa basata su dispositivi specifici per reti TETRA e LTE a banda larga per la pubblica sicurezza e le organizzazioni commerciali.

Non a caso, un componente chiave del portfolio di soluzioni collaborative di Motorola Solutions è il nuovo dispositivo LTE LEX L11 Mission Critical. Oltre ad offrire una vasta gamma di funzioni innovative, tra cui una piattaforma mobile end-to-end sicura, LEX L11 collabora perfettamente con altri dispositivi abilitati Bluetooth come parte di una rete personale protetta. Questa funzione collaborativa consente agli utenti di ottenere il meglio da entrambe le realtà – ad esempio, gli utenti possono beneficiare della copertura combinata delle reti TETRA e Public Safety Broadband o utilizzare LEX L11 come principale interfaccia utente per le comunicazioni basate su reti TETRA e LTE.