Ambienti industriali nel mirino di Praim

Si chiama H Series il Thin Client studiato da Praim per rispondere alle stringenti necessità degli ambienti industriali.

Con H Series, infatti, l’azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin Client, propone nella propria gamma di offerta una soluzione particolarmente adatta agli ambienti industriali, che garantisce elevate prestazioni in situazioni estreme.

H Series è progettato per operare con temperature dai -5°C ai +50°C ed è dotato di uno chassis in alluminio che garantisce una maggiorata dissipazione del calore. Il Thin Client proposto da Praim è concepito per garantire una maggiore protezione alle polveri secondo lo standard IP40. Inoltre, garantisce la continuità operativa e affidabilità di connessione grazie alla doppia antenna esterna e alla ridondanza della rete Ethernet.

H Series installa anche una doppia scheda di rete LAN Gigabit e può essere equipaggiato con connettività supplementare per garantire maggiore affidabilità. È inoltre dotato di due porte seriali COM (espandibili fino a 4 totali) e di uno slot per l’utilizzo di schede di memoria in formato SD.

“Le soluzioni Thin Client proposte da Praim rispondono alle esigenze delle organizzazioni di ogni tipo e dimensione perché in grado di fornire una user experience molto elevata, pur mantenendo l’obiettivo di fornire all’amministratore IT dell’azienda una soluzione controllata, affidabile e sicura e, non da ultimo, ridotti consumi energetici, spiega Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim. “H Series è la nostra proposta per gli ambienti industriali, perché grazie ai materiali utilizzati e al design dedicato è concepito per consentire l’operatività in sicurezza in ambienti a temperature estreme e con presenza di polveri”.

Adatto a tutti gli ambienti industriali, anche a quelli più estremi

Processore – Intel Atom E3845 Quad Core 1.91 GHz

Grafica – Intel Gen7 Graphics Engine

Risoluzione – Fino a 2560×1600 – Supporto Dual Monitor

Consumo Energetico (On/Off) – 5W/0.3W

Porte – 3 USB 2.0 fronte + 1 USB 3.0 fronte, 1 VGA + 1 HDMI, 2 COM, 1 x Mic In, 1 x Line Out

Connettività – 2 Gigabit Ethernet, Optional Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth, doppia antenna esterna, optional 3G, 4G/LTE, 4G/LTE + GPS, singola antenna esterna

Sistemi operativi supportati – Praim ThinOX, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Ambienti VDI supportati – Citrix Workspace App, VMware Horizon Client, Microsoft RDP/RDS, Azure Virtual Desktop (AVD), UDS Enterprise