Nuovo accordo di distribuzione Computer Gross – ThinPrint

L’intera gamma del fornitore sarà commercializzata in Italia tramite la rete di rivenditori e system integrator di Computer Gross

Computer Gross distribuirà l’intera gamma ThinPrint, fornitore di soluzioni software per migliorare i processi di stampa in ambienti aziendali complessi ed eterogenei.

L’accordo è volto al rafforzamento della comune strategia di canale e prevede la distribuzione in Italia dell’offerta ThinPrint attraverso la rete di rivenditori e system integrator di Computer Gross.

“Il team di ThinPrint – afferma Frank Hoffmann, CFO di ThinPrint – è lieto di iniziare questa nuova collaborazione con Computer Gross, un distributore ICT di successo e leader in Italia. Riteniamo che Computer Gross, con il suo personale altamente qualificato e un'ampia gamma di Added Services, contribuirà in modo significativo ad un'ulteriore crescita con le soluzioni ThinPrint nel mercato italiano”.

“ll modo di lavorare sta cambiando radicalmente, ma lo smart working non ha eliminato la necessità di stampare, anzi l’ha resa più complessa, andando anche oltre ai confini dell’ufficio – afferma David Baldinotti, General Manager Software di Computer Gross -. L’accordo appena formalizzato con ThinPrint si inserisce in una strategia di ampliamento della nostra offerta in questo segmento di riferimento, nell’ottica di aiutare i nostri partner ad aiutare i loro clienti ad affrontare la trasformazione offrendo soluzioni integrate sempre più competitive e riconosciute per la loro qualità ed affidabilità.”