Addio pc ingombranti: arriva e-cube di Microtech

A poco più di 300 euro, un mini-Pc con prestazioni da desktop in un telaio di soli 140 mm collegabile a qualsiasi monitor anche a uso professionale

Si chiama e-cube l’ultima novità presentata dall’italiana Microtech, azienda italiana attiva nel settore hi-tech che, con l’ultimo nato annuncia un mini-Pc progettato per avere le prestazioni di un computer desktop ma in un corpo molto più piccolo, un telaio di soli 140 millimetri, dalla linea compatta e leggera.

e-cube è dotato di un microprocessore quad Core Intel Pentium J4205, con capacità di operare fino a 2.6GHz, e di una grafica Intel HD 505 che, grazie alle diciotto unità d’esecuzione, permette al dispositivo di collegarsi a qualsiasi monitor e di supportare tutte quelle attività eseguibili con un pc da ufficio.

Il Bluetooth, la connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac Dual Band, 4GB di memoria RAM DDR e 32 GB di memoria eMMC integrata completano la dotazione hardware di base, estendibile fino a ulteriori 2TB mediante SSD o HDD da 2.5’’. Microtech offre due SSD di tipo MLC 3D disponibili in due tagli da 120 e 240 GB. Entrambi questi SSD fanno registrare delle performances superiori ai 550 Mbps in lettura e 520 Mbps in scrittura.

Nonostante le dimensioni ridotte, e-cube ospita al suo interno una notevole quantità di spazio vuoto utilizzabile, attraverso l’apertura del lato superiore, per l’inserimento di dischi e memorie aggiuntive. In questo modo è possibile archiviare i propri video e file musicali e poterli vedere sul televisore grazie all’uscita HDMI. Inoltre, la presenza di una scheda di rete LAN di classe Gigabit integrata permette di condividere i film con altri dispositivi presenti in casa come Pc, notebook, smartphone o tablet con un consumo di corrente massimo di 10W.

Tutti questi elementi rendono il dispositivo altamente versatile e in grado di sostituire i classici e ingombranti pc.

Ciò significa poter portare con sé ovunque il computer di casa o dell’ufficio: e-cube si può agganciare sul retro di ogni monitor, grazie alla comoda staffa in dotazione che offre supporto per lo standard VESA.

Il sistema operativo è Microsoft Windows 10 che, grazie alle sue doti di velocità e compatibilità, consente di poter lavorare sul PC a pieno ritmo e di compiere più azioni simultaneamente. Sul dispositivo è inoltre possibile installare Windows 10 Professional che permette l’utilizzo di molte funzioni di Windows 10 tra cui la crittografia avanzata, la creazione di macchine virtuali o l’accesso remoto.

Sicurezza e backup gratis per un anno

e-cube offre anche, incluso nel prezzo di vendita, software di backup e sicurezza completamente gratuiti per un anno.

Grazie a DefenX Security Suite, è possibile avere una protezione totale del dispositivo da virus, spyware e malware.

Sono, inoltre, incluse la protezione antivirus, il firewall, il filtro anti spam, la protezione dell’identità, il servizio privacy e il parental control. Completa il pacchetto il software di backup Memopal Cloud Backup con 500 GB di spazio Cloud incluso per una protezione dei dati a 360°.

e-cube è anche disponibile con Ubuntu 18.04 LTS e con Android x86 7.1 Nougat, completo di Google Apps.

Il valore del nuovo mini Pc di Microtech consiste anche nella qualità italiana del supporto di post-vendita, nell’ esistenza delle certificazioni CE, RoHs ed ErP e nella disponibilità di una piattaforma web strutturata per la comunicazione con i clienti.