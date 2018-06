Alcatel 1X con Android Oreo (Go Edition) ora disponibile in Italia

Disponibile in più versioni, dotato di display FullView 18:9, è in vendita a 109,90 €

Alcatel 1X è il primo smartphone entry level che combina un display FullView da 18:9 con Android Oreo (Go Edition).

“Siamo orgogliosi di presentare il nuovo smartphone entry level anche nel mercato italiano – spiega Flavio Ferraro, Country Manager Italia –. Alcatel 1X è un prodotto che vuole rappresentare un segmento innovativo, essendo il primo smartphone sul mercato con display 18:9 e sistema Operativo Android Oreo (Go Edition) a un prezzo davvero aggressivo. Le eccellenti rifiniture del suo design e le caratteristiche della fotocamera lo rendono davvero un dispositivo di assoluto rilievo per il 2018”.

Alcatel 1X con Android Oreo (Go Edition) include le app Google più famose, come Google Go, Google Maps Go, Gmail Go e tante altre. Inoltre, è disponibile anche Facebook Lite e l’intera gamma di app e giochi su Google Play. Android Oreo (Go Edition) è pensato per offrire più spazio di archiviazione (fino al doppio rispetto a un normale sistema operativo), lasciando l’utente libero di utilizzare i 16GB di memoria interna come preferisce al quale può aggiungere anche altri 32GB di memoria espandibile tramite lo slot della microSD. Alcatel 1X presenta anche Google Assistant Go, l'app che permette di svolgere azioni e trovare risposte in tempo reale utilizzando semplicemente la voce. Basta tenere premuto il tasto home e in un attimo si possono inviare messaggi, telefonare, riprodurre video e musica su Youtube, impostare sveglie e interagire con molti altri servizi. Un vero e proprio assistente personale a portata di “Ok, Google”!

Alcatel 1X è disponibile in due versioni: Soft Suede e Vibrant Satin. Entrambe sono disponibili in diverse tonalità di colore, come il Suede Dark Blue, Suede Dark Grey e Satin Soft Gold.