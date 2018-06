La sicurezza di ESET entra nel listino di Datamatic

La gamma completa di soluzioni firmate ESET è da oggi commercializzata dallo storico distributore ICT di Milano

Dall'apprezzato NOD32 Antivirus alle proposte per le imprese basate su esclusive tecnologie multilivello di ESET cresce e si diversifica l’offerta di sicurezza nel listino di Datamatic.

Lo storico distributore milanese ha, infatti, annunciato l’ingresso di ESET nell’elenco dei brand distribuiti, utile ad ampliare un’offerta già variegata per i suoi rivenditori clienti.

La crescente attenzione alla protezione dei dati, in parte dovuta anche all'entrata in vigore del GDPR, sta, infatti, portando le aziende, ma anche un numero sempre crescente di privati, a dotarsi di adeguati strumenti con cui difendersi dalle minacce provenienti da virus, spyware e, più in generale, da ogni tipo di attacco volto a sottrarre o danneggiare informazioni o preziosi asset.

Per essere in grado di rispondere al meglio alle richieste provenienti dal mercato, Datamatic ha deciso ampliare ulteriormente la propria gamma di proposte nell'ambito della sicurezza inserendo a catalogo la completa gamma di soluzioni firmata ESET.

Conosciuta e apprezzata dal grande pubblico per gli elevati livelli di protezione che NOD32 Antivirus e INTERNET SECURITY sono in grado di offrire, ESET è anche particolarmente apprezzata per le proposte dedicate alle imprese, che consentono di proteggere in modo efficace tutti gli endpoint aziendali, compresi smartphone, tablet, pc e server, sia fisici, sia virtuali.

Massima flessibilità anche per i sistemi operativi

Le proposte ESET sono anche per dispositivi basati su Windows, Linux, Mac e Android, oltre a consentire una gestione centralizzata delle funzioni di sicurezza attraverso una semplice ed efficace console Web.

Come riferito in una nota ufficiale da Loris Stucchi, Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic: «L'accordo di distribuzione con ESET ci ha permesso di completare in modo ideale la nostra offerta nell'ambito delle soluzioni di sicurezza. Sono certo che, in un momento in cui l'adozione di un'efficace sistema di protezione dei dati è fondamentale, avere a disposizione le migliori soluzioni presenti sul mercato non potrà che aiutare i nostri partner a sviluppare ulteriormente il loro business».