NEXO e Axis insieme contro i furti nella GDO alimentare

Il nuovo sistema antitaccheggio XPredator è frutto di una partnership capace di mettere a frutto la tecnologia termica

NEXO, società specializzata nel settore di applicazioni per il segmento GDO ha presentato XPredator, una innovativa soluzione che permetterà agli operatori del settore di controllare e limitare i furti del cosiddetto “Fresco”.

Consapevole di come abbattimento dei furti e delle conseguenti perdite, riduzione del 50% delle differenze inventariali, incremento di budget e riduzione delle intrusioni serali o notturne sono e saranno le nuove frontiere della GDO alimentare, NEXO si è alleata con Axis Communications per proteggere con successo carne, pesce, salumi e latticini, al primo posto tra i prodotti maggiormente rubati della GDO alimentare.

Nello specifico, sulla base di immagini termiche rilevate dall’analitica e tramite l’utilizzo di telecamere termiche a infrarossi posizionate dietro le casse dei punti vendita, l’innovativo sistema antitaccheggio è in grado di individuare i prodotti occultati dai ladri e taccheggiatori senza la necessità di un contatto.

È proprio l’utilizzo di una tecnica moderna, innovativa e non invasiva come la tecnologia termica che ha spinto NEXO a scegliere Axis Communications, specialista mondiale nel settore della videosorveglianza di rete, come partner tecnologico. Raggiungendo un significativo accordo di collaborazione, Axis che da qualche anno si propone come fornitore di soluzioni e non più solo di prodotti, metterà a disposizione un pool di installatori e il proprio di team di vendita ai quali verrà affidata l’installazione e la commercializzazione della parte hardware, sviluppando nuove sinergie a livello mondiale.

Questo tipo di collaborazioni sono fondamentali per fornire al mercato soluzioni particolarmente all’avanguardia anticipando le tendenze di mercato per soddisfare le esigenze dei clienti e rendere una soluzione potenzialmente complessa il più fruibile possibile.