Socomec: focus sulle nuove generazioni

L’azienda sostiene i giovani investendo in formazione con tanti progetti

Da sempre Socomec crede fortemente nella Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) e, a questo proposito, l’azienda si impegna ogni anno su più fronti, primo tra tutti l’investimento sulle nuove generazioni.

Al fine di creare un legame stabile e duraturo con le scuole e per mostrare il proprio impegno nei confronti dei professionisti di domani, Socomec ha promosso l’incontro “Una giornata in Socomec”, un evento grazie al quale gli alunni di una classe 5° dell’istituto A. Rossi di Vicenza hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata nella sede aziendale di Isola Vicentina, con una formula innovativa che unisce orientamento e formazione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere l’azienda e di seguire delle docenze in tema di elettronica e soft skills tenute direttamente dai dipendenti di Socomec.

Inoltre, nei mesi di giugno e luglio, Socomec aderirà al progetto di alternanza scuola-lavoro ospitando diversi ragazzi degli istituti tecnici e licei della zona. Si tratta di un’esperienza altamente formativa, grazie alla quale gli studenti avranno la possibilità di vivere un’esperienza che unisce il sapere al saper fare. Avranno infatti modo di essere coinvolti nei diversi settori aziendali, come ad esempio Ricerca & Sviluppo, Amministrazione e Supporto & Assistenza tecnica.

Per i più piccoli invece, dato il grande successo delle precedenti edizioni, Socomec ripropone per il sesto anno consecutivo l’English Camp per i figli dei propri collaboratori di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Come lo scorso anno il Camp si svolgerà all’interno delle scuole elementari di Isola Vicentina, a dimostrazione della presenza attiva dell’azienda sul territorio.