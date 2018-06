Disponibile sul mercato il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE di AVM

FRITZ!Box 6890 LTE per internet ultra veloce con tutte le reti Mobili e VDSL/ADSL

AVM ha lanciato sul mercato il nuovo router FRITZ! Box 6890 LTE, che garantisce internet ultra veloce per tutte le reti wireless o VDSL/ADSL e offre velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbit/s. Trasmette sulle cinque frequenze LTE (da 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz e 2,6 GHz) e due UMTS e supporta il roaming per la navigazione con tutte le reti mobili.

È ideale per la connessione a Internet dell'intera rete domestica via LTE o UMTS: wireless ultra veloce su entrambe le frequenze con la nuova tecnologia MIMO multiutente (4×4 Wireless AC+N dual band a 1733 Mbit/s sulla banda a 5 GHz e 800 Mbit/s su banda a 2,4 GHz), quattro porte gigabit, una porta USB per chiavette di memoria e stazione base DECT per telefoni e applicazioni Smart Home.

Il collegamento ad un centralino ISDN avviene tramite il bus interno ISDN S₀, FRITZ! Box 6890 LTE può essere utilizzato sia con rete mobile sia fissa, può essere collegato direttamente alla linea VDSL/ADSL o tramite la porta WAN con cavo o modem per fibra ottica.

Grazie alla funzione di backup da VDSL/ADSL a rete mobile, il FRITZ!Box 6890LTE assicura sempre la stabilità della connessione, anche agli utenti più esigenti. Infatti, questo modello FRITZ!Box rileva in automatico l’eventuale assenza di connessione ADSL/VDSL, eseguendo un backup su rete mobile, ed è in grado di reimpostarla altrettanto automaticamente quando essa ritorna stabile. È possibile disporre di velocità di download fino a 300 Mbit/s sia tramite LTE (CAT6) sia DSL (da ADSL a VDSL2 con 35b e supervectoring) . Lo standard di telefonia IP (standard SIP) è supportato per tutti i tipi di connessione. Inoltre, FRITZ!Box 6890 LTE può essere utilizzato anche su connessioni ISDN e analogiche. Il sistema operativo FRITZ!OS offre, inoltre, varie funzioni molto utili come il firewall, accesso ospite wireless, l’app MyFRITZ! e il parental control.

FRITZ!Box 6890 LTE è ideale per applicazioni in rete come IPTV, video on demand e streaming multimediale. Il modem di comunicazione mobile integrato (LTE/UMTS/HSPA) o in alternativa il modem ADSL2+/VDSL2 con 35b assicurano internet superveloce.

Quattro porte gigabit LAN, porta WAN e LAN wireless ad alta velocità per trasmettere rapidamente i dati su tutta la rete. FRITZ!Box 6890 LTE trasmette i dati su WiFi a velocità gigabit: tecnologia MIMO 4×4 multiutente, velocità a 1733 Mbit/s vengono raggiunte solo sulla banda a 5 GHz, ulteriori 800 Mbit/s sulla banda a 2,4 GHz.

Con un totale di otto antenne, FRITZ!Box 6890 assicura per tutti i dispositivi wireless una ricezione ottimale dei dati. Le connessioni Internet possono essere stabilite tramite le più diffuse interfacce mobili o ADSL e Fibra. Grazie alla porta USB 3.0 e funzionalità NAS ampliate che includono un server multimediale e funzione di archiviazione online integrata, FRITZ!Box 6890 LTE apre le porte a nuove potenziali applicazioni nella rete.

Anche a computer spento, i contenuti su USB o altri supporti di archiviazione online sono disponibili per l'intera rete. FRITZ!Box 6890 LTE è il primo FRITZ!Box per le comunicazioni mobili dotato anche di una porta interna ISDN S₀. Tramite questo bus è possibile integrare direttamente fino a otto dispositivi ISDN. Il sistema integra anche i telefoni IP tramite LAN wireless / LAN e il protocollo SIP. Anche i telefoni analogici, fax o sistemi di telefonia possono essere collegati al nuovo FRITZ!Box.