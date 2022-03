Arrow Electronics cresce nella sicurezza funzionale

Arrow Electronics ha esteso le proprie capacità tecniche applicative con un programma di certificazione della sicurezza funzionale realizzato dai gruppi tecnici di tutta Europa.

Il programma, gestito da TÜV SÜD, si basa sullo standard internazionale IEC 61508 per i sistemi di sicurezza elettrici, elettronici e di elettronica programmabile. Dopo aver superato gli esami professionali TÜV SÜD, i membri dei team Arrow sono stati certificati Functional Safety Engineer o di livello FS Professional in conformità con lo standard IEC 61508.

Grazie al supporto del curriculum del corso, questi team hanno potuto estendere le proprie conoscenze e competenze su argomenti quali la gestione della sicurezza funzionale, l’analisi dei pericoli e dei rischi, la pianificazione dei sistemi di sicurezza e la modellazione dell’affidabilità hardware, nonché la progettazione hardware e software in conformità con IEC 61508.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Margit Tischler, vicepresidente di Engineering EMEA in Arrow Electronics: «Il crescente utilizzo di dispositivi elettronici in quasi tutti i settori presenta grandi opportunità di miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza e della sicurezza dei sistemi. Ma sono necessarie una metodologia di progettazione e le relative competenze, atte a consentire di garantire un funzionamento sicuro dei sistemi. L’aggiunta di tali competenze di sicurezza funzionale ai nostri team aiuterà i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sicurezza».

La necessità di una robusta pratica nella massimizzazione della sicurezza riducendo al minimo i rischi è aumentata con l’uso crescente dei dispositivi elettronici complessi, come processori multicore con acceleratori e sistemi di intelligenza artificiale integrati, che si è diffuso in molte industrie. Gli esempi più rilevanti di questa tendenza sono l’automotive e la robotica industriale.

L’IEC 61508 comprende standard di sicurezza funzionale per il ciclo di vita dei prodotti elettronici, rivolti alle parti di un prodotto o di un sistema che svolgono funzioni di sicurezza automatizzate.