Netgear porta il Wi-Fi ai vacanzieri on the road

Ecco perché Nighthawk M1 e Arlo Go sono i must have per camperisti, amanti degli sport outdoor e turisti extra hotel

Non sono pochi i motivi per cui, in occasione dell’estate 2018, camperisti, vacanzieri e amanti degli sport outdoor dovrebbero scegliere Mobile Router Nighthawk M1 e Arlo Go di Netgear.

A elencarli è la società stessa che, a promozione di Nighthawk M1 (prezzo consigliato di 329 euro), ne sottolinea per prima cosa il supporto ai sistemi di videosorveglianza Arlo e l’uso come base station per consentire all’utente di avere il proprio sistema di sicurezza sempre con sé a portata di mano.

Unico Mobile Router con velocità LTE fino a 1 GB, Nighthawk M1 traduce file video e streaming di contenuti multimediali come a casa, mentre la tecnologia Wi-Fi AC dual gli consente di far collegare fino a 20 dispositivi. Questo vuol dire che non solo è possibile usufruire di una connessione Wi-Fi in tutti i dispositivi collegati, ma che la porta Ethernet può essere utilizzata anche come LAN per il collegamento cablato del pc.

Per chi alla fine della giornata non vedesse l’ora di condividere i file, le 2 porte USB e lo slot microSD consentono di accedere a contenuti caricati su disco esterno o microSD e di condividerli con tutti i dispositivi collegati.

Oltre alla connessione c’è bisogno di sicurezza

A questo pensa la videocamera di sicurezza 100% senza fili Arlo Go (prezzo consigliato di 399 euro), “custode” del vostro relax vacanziero ed estremamente pratica. Arlo Go funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE) e può essere posizionata praticamente ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi, fornendo così agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Basta acquistare e inserire una SIM di qualsiasi operatore con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

Gli amanti della vita in camper e all’aria aperta avranno così la possibilità di godersi il proprio relax in totale sicurezza poiché, in qualsiasi momento, potranno monitorare tutto tramite l’app Arlo. Arlo Go è perfettamente integrata con Nighthawk M1, che può essere utilizzato come base station permettendo così di portare con sé solo Arlo Go e non l’intero sistema.