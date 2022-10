Thin Client: Praim presenta il nuovo Neutrino

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin Client, ha annunciato il rilascio del nuovo Neutrino, con importanti migliorie nelle performance e nel design.

Neutrino è in assoluto il Thin Client di punta presente nell’offerta di Praim. Progettato per offrire alle aziende la possibilità di incrementare la sicurezza e gestire gli endpoint con funzionalità avanzate e performance elevate, il dispositivo viene presentato con un design innovativo che lo rende adatto a qualsiasi ambiente.

Compatto ed elegante, il case si adatta alla perfezione a vari ambienti e, grazie al kit di montaggio VESA, può essere installato sul retro del monitor per ridurre gli ingombri. L’integrazione del processore Intel Celeron N5100 Quad-Core e della RAM fino a 16GB garantiscono un’elevata potenza di calcolo e prestazioni avanzate per qualsiasi attività.

Neutrino dispone di due uscite DisplayPort che garantiscono il supporto dual monitor con risoluzione fino a 4K UHD. Inoltre, Neutrino si distingue come importante fonte di risparmio energetico: con un consumo di soli 5W, il Thin Client di casa Praim, infatti, consente l’abbattimento dei costi energetici contribuendo a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership), pur garantendo il massimo della potenza

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim: «Il nuovo Neutrino è un ulteriore passo avanti verso l’ottimizzazione della nostra offerta di soluzioni hardware sempre più all’avanguardia e performanti, in risposta alle crescenti esigenze di massima efficienza che provengono dalle aziende. La nostra mission è quella di supportare i clienti con strumenti agili e dalle elevate performance che permettano agli utenti di lavorare in qualsiasi contesto e luogo essi si trovino».

Le caratteristiche tecniche di Neutrino sono: Processore – Intel Celeron N5100 Quad Core fino a 2.80 GHz; Grafica – Intel HD Graphics; Risoluzione – Dual monitor fino a 3840 x 2160 60Hz; Consumo energetico (On/Off) – 5W/0.3W; Porte – 4 USB 2.0 (2 fronte + 2 retro) + 1 USB 3.2 fronte, 2 DP, 1 x Mic. In, 1 x Line Out; Connettività – Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, dual antenna esterna.