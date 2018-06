Epson è il principale fornitore di videoproiettori professionali nell’area EMEAR

La conferma arriva da Futuresource

Secondo gli ultimi dati sulla quota di mercato raccolti da Futuresource, oggi Epson è il principale produttore di videoproiettori da installazione e AV professionali con una resa luminosa superiore a 6.000 lumen. Attualmente Epson detiene il 26,7% del mercato dei videoproiettori professionali, con un aumento di circa 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un costante aumento della quota di mercato nel 2018(1).

L'annuncio si basa sull'incredibile record di crescita raggiunto da Epson in tutti i segmenti in cui ora è il principale produttore di videoproiettori per l'ufficio in tutta l'area EMEAR e nel resto del CIS. La quota di volume di Epson sul totale del mercato della videoproiezione dell'area EMEAR e del resto del CIS attualmente è pari al 31,3%, con un aumento del 120% in termini di unità vendute rispetto a sei anni fa(2).

In tutto il mondo, Epson detiene la posizione di leader sul mercato dei videoproiettori da 17 anni, con un totale di vendite di videoproiettori pari a 22,3 milioni dal 2006(3).

Epson è anche il principale fornitore di videoproiettori con una resa luminosa superiore a 6.000 lumen.

Neil Colquhoun, Executive Director Professional Displays di Epson Europe, ha dichiarato: "L'investimento di Epson in tutta l'area EMEAR guida il mercato stesso. La rapida crescita della nostra quota di mercato nel settore dei videoproiettori professionali e per l'ufficio è dovuta all'ascolto continuo delle esigenze dei clienti, che ci permette di creare prodotti di altissima qualità con tecnologia proprietaria, offrendo anche servizi e assistenza di prim'ordine. E' anche per merito di questa collaborazione continua con i clienti che, come confermano le cifre, abbiamo superato Panasonic, diventando numero uno indiscusso nel settore dei videoproiettori nell'area EMEAR. Due anni fa, l'annuncio della nostra prima gamma di videoproiettori laser, tra cui il modello da 25.000 lumen, è stato un momento molto importante per l'azienda e il nostro primo videoproiettore con risoluzione nativa in 4K, annunciato durante ISE di quest'anno, è un ritrovato tecnologico straordinario, che porta Epson direttamente nel settore della proiezione ad altissima risoluzione. Ora abbiamo una gamma di soluzioni audio-video professionali ancora più completa, con un nuovo videoproiettore compatto da 20.000 lumen che sarà presto disponibile e altri modelli innovativi per il signage e per le sale riunioni. Grazie al software messo a punto da Epson, inoltre, le tecniche di proiezione avanzata saranno a disposizione anche di tutti coloro che non hanno competenze tecniche. Non ringrazierò mai abbastanza i nostri partner e clienti per questi risultati. Per noi ciascuno di loro è veramente importante."

