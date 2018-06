HPE: nuovo supporto ai partner

By

La società aiuta il canale a sostenere la sua crescita attraverso il nuovo Best-in-Class Consumption Program

In occasione dell’edizione 2018 dell’HPE Discover & HPE Global Partner Summit, che si è svolto a Las Vegas dal 18 al 21 giugno, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato HPE GreenLake Flex Capacity per i partner, una nuova offerta che rende più facile e redditizio vendere la più importante soluzione di consumo on-premise di HPE. La nuova offerta aiuterà il canale a spingere i clienti verso l’adozione di modelli pay-per-use e di nuove tecnologie on-premise come l’infrastruttura software-defined, l’all flash storage e il cloud privato.

HPE ha inoltre introdotto miglioramenti al programma HPE Partner Ready Digital Marketing per aiutare i partner a migliorare l'efficacia del proprio marketing e ad aumentare le vendite.

Con il nuovo HPE Partner Ready Marketing Pro Academy, HPE ha introdotto nuove risorse per la formazione dei partner migliorando le loro strategie di marketing e la loro profittabilità. I partner authorized avranno accesso a video, whitepaper, presentazioni e guide per essere informati sugli ultimi trend relativi al marketing. HPE fornirà poi un servizio per abilitare i partner a comprendere le loro capacità digitali e social attraverso survey strutturate online o assessment framework.

L’ulteriore estensione di questi programmi e offerte consente ai partner di proporre soluzioni differenziate ai propri clienti, aiutandoli a superare al meglio le future transizioni di mercato.