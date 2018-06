Visibilità in tempo reale per tutti i settori con Zebra Technologies

Zebra MotionWorks non offre solo tracciamento sul campo da gioco dei giocatori del campionato di football americano

Per aiutare le aziende a trasformare le informazioni di localizzazione di asset in migliori performance per il business, Zebra Technologies ha annunciato Zebra MotionWorks, una tecnologia che rileva automaticamente la posizione degli asset e dell’inventario, contribuendo a migliorare la sicurezza dei lavoratori, semplificando le linee di produzione e fornendo informazioni utili per aumentare la produttività e l’efficienza.

Già adottata per il tracciamento sul campo da gioco dei giocatori del campionato di football americano (NFL), Zebra MotionWorks è in grado, attraverso la tecnologia RFID, di offrire visibilità in tempo reale per tutti i settori, a partire dalle linee dei campi da gioco fino alle linee di produzione.

Nuove soluzioni di localizzazione degli asset per il mondo B2B

Da qui la scelta di presentare il più esteso portafoglio di sistemi di localizzazione per le imprese del settore manifatturiero, dei trasporti e della logistica da parte dell’azienda nominata nel 2018 da Gartner come “Visionaria” ui produttori di sistemi di localizzazione indoor.

MotionWorks, potenziato da Savanna – la piattaforma di data intelligence di Zebra – è una suite flessibile e personalizzabile di soluzioni complete, che integrano dati operativi provenienti da molteplici fonti – tra cui Ultra-Wideband (UWB), tag UHF RFID, beacon con Bluetooth a bassa energia (BLE) e telecamere – e suggeriscono le azioni da intraprendere per soddisfare ogni necessità di business. La suite include soluzioni innovative quali MotionWorks Asset, MotionWorks Material e MotionWorks Yard.

Infine, utilizzando il Savanna Location Engine, la soluzione MotionWorks di Zebra offre una scalabilità di livello enterprise, grazie alla possibilità di gestire migliaia di postazioni o di utenti e centinaia di migliaia di risorse tracciate, insieme alla capacità di localizzare i dispositivi mobili Zebra. Queste soluzioni forniscono dati anche ad altre applicazioni aziendali e includono un’interfaccia utente e una console che può gestire il sistema e fornire report, segnalazioni, allarmi o compiere azioni riguardo le risorse dell’azienda.

Insieme alla presentazione di MotionWorks, Zebra annuncia l’introduzione di tre nuove soluzioni RFID fisse che combinano lettore e antenna, progettate per tracciare gli oggetti nei loro percorsi all’interno, attraverso e al di fuori dello stabilimento.