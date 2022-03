Middle East Energy 2022: Prysmian Group c’è

Prysmian Group è impegnata al Middle East Energy 2022 di Dubai dove, fino a mercoledì 9 marzo, presenterà (stand H6. E10) prodotti e soluzioni in cavo per svariate applicazioni industriali.

L’evento non è da poco. Middle East Energy 2022 rappresenta, infatti, la più importante fiera nel settore elettrico in Medio Oriente e Prysmian Group vi sta prendendo parte concentrandosi su due temi fondamentali: Innovazione e Sostenibilità.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Cinzia Farisè, CEO MEAT Region Prysmian Group: «Middle East Energy 2022 torna in presenza dopo due anni e Prysmian Group è orgogliosa di presentare all’evento la sua gamma completa di prodotti. Contiamo su un vasto portafoglio e una forte presenza in termini di uffici e fabbriche in tutto il Medio Oriente per supportare al meglio la transizione energetica nella Regione».

Al Middle East Energy 2022 con un ampio ventaglio di opzioni

Per il Gruppo, l’innovazione nell’industria dei cavi non riguarda solo le tecnologie di progettazione e produzione, ma ha un respiro molto più ampio, che va dalla gestione delle scorte alla valutazione delle condizioni e al monitoraggio degli asset, sia per i grandi sistemi elettrici, sia per le applicazioni residenziali.

Fra i prodotti esposti, che includono soluzioni in cavo per svariate applicazioni industriali, cavi con elevata resistenza al fuoco per l’industria delle costruzioni, sistemi in cavo interrato e sottomarino ad alta ed altissima tensione e innovazioni recenti, come la tecnologia PRY-CAM, il Gruppo presenterà il suo nuovo cavo per allarmi antincendio OCIFLAM X e una serie di prodotti che sottolineano l’impegno del Gruppo nei confronti della sostenibilità, come, ad esempio, soluzioni in cavo per applicazione nel settore delle energie rinnovabili e cavi dal design innovativo privi di piombo, per ambienti critici.

Non a caso, di recente il Gruppo si è aggiudicato due importanti progetti: il Saudi-Egypt, un sistema in cavo sottomarino e interrato a 500 kV in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) per il collegamento fra la Repubblica Araba d’Egitto e il Regno dell’Arabia Saudita, e il progetto ADNOC Lightning, che consiste in quattro cavi unipolari HVDC 320 kV con isolamento in polietilene reticolato (Cross-Linked Poliethylene – XLPE) che collegheranno la stazione di conversione onshore di Al Mirfa ad Al Ghallan, un’isola artificiale nel Golfo Arabico, situata al largo della costa di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. I due progetti confermano ulteriormente la presenza di Prysmian Group in Medio Oriente e le capacità uniche di Prysmian Group nell’applicare le proprie tecnologie HVDC e il proprio know-how in materia si installazioni in ambienti complessi.