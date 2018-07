Nuovo BenQ LU950 con Dust Guard Pro, l’ultima evoluzione della tecnologia laser BlueCore

Qualità dell’immagine a elevata luminosità, 20.000 ore di operatività senza necessità di manutenzione e massima flessibilità di installazione per l’ultimo nato della linea di videoproiettori laser BlueCore BenQ

La linea di videoproiettori BlueCore di BenQ si arricchisce col nuovo videoproiettore laser BenQ LU950, progettato per garantire 20.000 ore di operatività senza alcuna necessità di manutenzione.

Grazie al motore di proiezione laser BlueCore, il modello BenQ LU950 produce 5.000 lumen di intensa luminosità e un'immagine nitida ad alta risoluzione WUXGA.

Per aumentare la durata della sorgente di luce laser BlueCore e l’affidabilità della tecnologia DLP, il modello BenQ LU950 è progettato con la tecnologia all'avanguardia

BenQ Dust Guard Pro, consistente in moduli laser sigillati e motori di illuminazione chiusi per proteggere il chip del DMD, il sensore della ruota colori, l'unità laser e gli altri componenti ottici. Dust GuardTM Pro elimina i malfunzionamenti del sensore della ruota colori, i puntimvisibili sull'immagine e il decadimento del colore per offrire una qualità d'immagine estrema senza costi di servizio e tempi di fermo.

Per rispondere alle variegate necessità di sale riunioni, centri di formazione e sale conferenze di diverse dimensioni, il modello BenQ LU950 offre la possibilità di regolare la lente in orizzontale e verticale, la funzionalità Big Zoom 1.6X e proiezioni a 360° con ridimensionamento/compressione dell'immagine digitale, oltre a semplici impostazioni di memorizzazione che facilitano la flessibilità d'installazione in contesti aziendali. Grazie al supporto per HDBaseT a un cavo per lunghe distanze, al Daisy Chaining multi proiettore HDMI e alla versatilità del design industriale smart, il videoproiettore laser BlueCore LU950 offre le caratteristiche e le prestazioni laser di cui il mondo professionale ha bisogno.

Totalmente compatibile con soluzioni di terze parti tra cui Extron, Crestron, AMX, e PJ-Link, il modello BenQ LU950 può essere controllato tramite il software MDA BenQ, che consente agli IT Manager di gestire in maniera centralizzata reti costituite da più videoproiettori.