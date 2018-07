Gigaset lancia un nuovo cordless flessibile e confortevole

Il nuovo Gigaset C570 è completamente Made in Germany

E’ un cordless “dalla tecnologia flessibile e confortevole” il nuovo Gigaset C570, prodotto completamente in Germania.

Il Gigaset C570 monta un ampio display grafico a colori TFT illuminato che misura 44 x 35 mm (altezza x larghezza), con una diagonale di 58 mm (2,2 ") a 64.000 colori. Sullo schermo appaiono 6 righe ad una nitidezza di 176 x 220 pixel.

Gigaset C570 si distingue dunque per la migliorata leggibilità e l’alto contrasto. Lo screensaver può mostrare l’orologio analogico o quello digitale.

Il menu principale è a 6 elementi per schermata e si governa attraverso un softkey posizionato sotto lo schermo tra il tasto di risposta e quello di interruzione di chiamata.

Il funzionamento del menu del Gigaset C570 è davvero completo e semplice e si sviluppa tramite sottomenu basati u testo e navigabili con softkey.

Il cordless può essere posizionato in qualunque punto di un’ambiente e non impattare sull’arredamento grazie anche al fatto che la base può essere staccata rispetto al telefono al quale basta essere posizionato su una piccola base per la ricarica. Collegando la base ad un router DECT VoIP, il telefono funziona inoltre in VoIP. Nel caso il router di casa fosse già DECT è possibile collegare al router solo la cornetta.

La tastiera è ergonomica in materiale di alta qualità che garantisce un funzionamento sicuro grazie a grandi tasti a isola.

L’audio è ottimizzato e il Gigaset C570 è reso compatibile per i portatori di apparecchi acustici e non vi è alcuna possibilità di interferenze. L’apparecchio è in ogni caso dotato di funzione vivavoce, che consente anche la conversazione mentre si hanno le mani occupate da altro.