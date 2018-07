Exclusive Group punta a diventare il più grande specialista globale per la Cyber Security e il Cloud

Concludendo l’investimento con Permira e mantenendo il suo approccio aziendale attento e il suo percorso di crescita deciso e determinato, il Gruppo annuncia il nuovo “Independence Day”

Exclusive Group, il distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto, ha rilanciato la sua “dichiarazione di indipendenza” concludendo l'importante operazione finanziaria con i fondi dalla società di private equity globale Permira. Piuttosto che unirsi con altri importanti VAD, con questo investimento il Gruppo Exclusive potrà ampliare la sua visione e creare il VAD specialista globale più grande al mondo per la Cyber e Cloud Transformation, con l'obiettivo di raggiungere i 10 mld di fatturato nei prossimi anni.

"La cyber security e il cloud costituiscono le principali priorità aziendali, in questo momento di trasformazione digitale, sia come settori distinti che, ancora di più, come segmenti che dipendono l’uno dall’altro – spiega Olivier Breittmayer, CEO di Exclusive Group – . Entrambi stanno diventando sempre più complessi e risentono di una notevole mancanza di competenze e conoscenze. Le imprese necessitano di un VAD per colmare questo gap e noi siamo in grado di sostenerle in questo percorso. Riteniamo di avere il giusto focus, i servizi e le competenze per creare un'offerta estremamente convincente per i nostri partner di canale e i nostri vendor e garantire una crescita vantaggiosa per tutti”.

Focalizzando l'attenzione sulla cyber security e sul cloud, Exclusive Group fa fronte alla crescente e globale carenza di conoscenze e competenze tra i partner di canale e gli utenti finali, consentendo in questo modo l’accelerazione desiderata e il successo della trasformazione digitale. "Le persone che lavorano nel Gruppo sono tra le più competenti al mondo e abbiamo di gran lunga il più alto numero di ingegneri, rispetto a qualsiasi altro distributore nel nostro settore – ha aggiunto Breittmayer -. Abbiamo anche la più grande esperienza nel garantire il successo del mercato locale, regionale e globale in tema di tecnologie disruptive. La nostra strategia ci vede costantemente impegnati nella costruzione di un portfolio di vendor, che sia il più valido possibile all’interno dei nostri 'cyber super center' e 'cloud competence center’, e nell’espansione delle nostre offerte di servizi con un'impronta globale al fine di soddisfare le richieste di qualsiasi tipologia di progetto".

Michail Zekkos, partner del team tecnologico Permira ha commentato: "L'attenzione e l'impegno senza rivali di Exclusive Group verso il cyber e il cloud sono entusiasmanti e siamo felici di collaborare con loro. Crediamo che il cloud aziendale e la cyber security continueranno a convergere rapidamente, fornendo al Gruppo straordinarie opportunità di mercato nel consentire tale transizione e posizionando al contempo i propri partner di canale in prima linea. Mantenere lo spirito imprenditoriale e l'indipendenza del business, continuando a innovare, sarà la chiave per la sua prossima fase di crescita".