Snom estende la garanzia sui propri prodotti

A partire dal primo luglio 2018 garanzia estesa da due a tre anni sui terminali IP

Snom, specialista berlinese della telefonia IP, incrementa i servizi erogati alla clientela e estende la garanzia sui terminali IP ordinati a partire dal primo luglio 2018 da due anni a tre.

“Il tasso di resi per malfunzionamento (RMA) dei prodotti firmati Snom Technology è da sempre minimale – spiega Dusan Aleksic, Head of Hardware Development di Snom -. Ma da quando l’azienda alla fine del 2016 è entrata a far parte del gruppo VTech, questo valore ha subito ulteriori cali, attestandosi nel tempo ad una media dello 0,4%, e riducendosi per i telefoni da tavolo addirittura allo 0,2%. E’ nostro desiderio far partecipare i nostri clienti a questo successo incrementando il periodo di garanzia offerto sui nostri prodotti”.

“Una garanzia che cerca pari nel nostro settore di mercato, un programma partner accattivante e naturalmente prodotti di prima qualità: sono numerose le ragioni per cui vale la pena fare affidamento su un marchio premium come Snom per avere ancora più successo in futuro” commenta invece Gernot Sagl, CEO di Snom Technology.