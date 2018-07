Logistica: Toshiba migliora le soluzioni smart glass per il workflow

Disponibile da luglio 2018 xPick, che include nuove funzionalità di raccolta ordini “pick-by-vision”

Toshiba xPick è disponibile su dynaEdge DE-100 e smart glass Viewer AR100 per la Realtà Assistita. Una nuova funzionalità di raccolta ordini “pick-by-vision” che è progettata per garantire l’efficienza dei flussi di lavoro, fondamentali nell’ambito della logistica.

Queste nuove funzionalità sono rese disponibili grazie alla partnership strategica di Toshiba con Ubimax, player attivo nel mercato delle soluzioni di wearable computing per le aziende, che vanta una lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni dedicate per migliorare il workflow dei clienti in diversi settori. Dopo la recente integrazione di xMake, xInspect e xAssist, xPick si aggiunge alla suite dynaEdge, ottimizzando la produttività per le aziende che operano nel settore industriale.

La soluzione è progettata per migliorare i livelli di produttività durante il processo lavorativo, dalla selezione manuale, realizzazione dell’ordine e gestione del magazzino fino alle fasi di ricezione e trasferimento dei beni. L’efficienza è garantita grazie a realtà assistita e funzionalità hands-free: le informazioni, infatti, sono fornite direttamente attraverso gli smart glass nel campo di visione dei dipendenti. Inoltre, è possibile integrare i moduli di scansione dei codici a barre, di verifica del peso e di localizzazione per aumentare i livelli di precisione e ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro.