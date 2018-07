Panduit lancia la nuova iPDU SmartZone G5

Pensata per la distribuzione intelligente dell’alimentazione all’interno del data center

Panduit, produttore di infrastrutture e soluzioni avanzate per la connettività, lancia la nuova Intelligent Power Distribution Unit (iPDU) SmartZone G5, una nuova unità per la distribuzione intelligente dell’alimentazione.

SmartZone G5 iPDU garantisce una completa e accurata misurazione dei dati relativi al consumo di energia per consentire agli operatori dei data center di utilizzare in modo efficiente ed efficace l’alimentazione, prendere decisioni informate, migliorare l’uptime, aiutare a misurare il PUE (Power Usage Effectiveness), condurre iniziative di green data center per risparmiare energia e costi, e fornire sicurezza fisica per prevenire accessi al cabinet non autorizzati.

Esistono 5 famiglie di G5 iPDU:

Basic PDU Monitored Input (MI) Series iPDU Monitored Switched (MS) Series iPDU Monitored per Outlet (MPO) Series iPDU Monitored and Switched per Outlet (MSPO) Series iPDU

SmartZone G5 iPDU si interfaccia con le soluzioni Panduit SmartZone sia hardware che software e può essere ospitata in tutti gli armadi Panduit e in tutti gli armadi standard presenti sul mercato.

“Nel mondo IoT sempre più connesso di oggi, gli IT manager devono fornire maggiori velocità di trasferimento dati controllando al contempo costi e massimizzando il ritorno sulle attività – ha spiegato Marc Naese, Senior Vice President, Data Centre Business di Panduit -. Scegliere gli apparati IT giusti diventa essenziale per un funzionamento efficiente del data center. La nostra gamma completa di G5 iPDUs, sensori ambientali, accessori per l’accesso in sicurezza, e cavi di alimentazione a doppia chiusura di sicurezza sono la chiave per soddisfare le esigenze dei data center mission-critical".