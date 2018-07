Ricoh presenta la soluzione inkjet modulo continuo Ricoh Pro VC70000

La nuova soluzione Ricoh Pro VC70000 entra a far parte del portfolio inkjet di Ricoh al fianco di Pro VC60000, Pro VC40000, Ricoh Pro V20000 e InfoPrint 5000.

La principale innovazione introdotta riguarda i nuovi inchiostri sviluppati da Ricoh che consentono di ottenere performance elevate soprattutto su supporti patinati per offset e carte non trattate.

I nuovi inchiostri di cui è dotata Ricoh Pro VC70000 sono in grado di competere con gli output della stampa offset grazie alla loro versatilità su supporti patinati. Gli inchiostri sono stati sviluppati per rendere l’intero sistema di produzione più flessibile ed economico, oltre che per ampliare la gamma cromatica.

“La soluzione presentata ci consente di rispondere ai requisiti richiesti dal mercato – spiega Giorgio Bavuso, direttore della divisione Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia -. Siamo certi che la nuova piattaforma e i nuovi inchiostri siano esattamente ciò che il settore stava aspettando. Aiuteremo i fornitori di servizi di stampa nel passaggio al digitale”.

Oltre ad offrire maggiore qualità grazie ai nuovi inchiostri, Ricoh Pro VC70000 è stata ottimizzata nei moduli di input e output ed è dunque più compatta. La velocità raggiunge i 150 metri al minuto, producendo quasi 130.000 A4 all’ora grazie alle teste di stampa proprietarie drop-on-demand, con risoluzione fino a 1200×1200 dpi su carta non patinata, patinata per offset, trattata per inkjet o patinata per inkjet. La soluzione sarà disponibile in Europa a partire dall’inverno 2018.