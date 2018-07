Achab: i numeri dei primi sei mesi del 2018

Fatturato a 3,6 milioni. Il prodotto più venduto è l’antivirus Webroot

3,6 milioni di euro di fatturato nei primi sei mesi dell’anno, arrivando a servire oltre 1800 clienti in tutta Italia (di cui 168 nuovi). 26 eventi di formazione, aggiornamento e presentazione di nuovi prodotti in giro per l’Italia, e oltre 50 online, cui hanno partecipato rispettivamente oltre 3.500 e 2.000 professionisti.

Sono questi alcuni dei numeri registrati da Achab, distributore di software per le piccole e medie imprese, nei primi sei mesi del 2018.

Il prodotto che, in questo primo semestre, più di tutti ha concorso alla costruzione del fatturato è Webroot (in crescita del 28,5% sullo stesso periodo del 2017), un antivirus che protegge in tempo reale dispositivi endpoint e mobili contro le minacce malware, garantendo riservatezza e integrità dei dati aziendali.

Il prodotto che invece ha registrato il miglior incremento in percentuale rispetto all’anno precedente è Datto, in crescita sul 2017 del 175%. Datto è la soluzione di backup, disaster recovery e business continuity che permette di essere immediatamente operativi anche in caso di disastro, crash del sistema o di perdita (totale) dei dati. Un incremento certamente non casuale ma frutto di una precisa strategia di supporto alla vendita da parte di Achab: a febbraio, infatti, l’azienda ha organizzato il primo evento DATTO ITALY portando Austin McChord, ceo di Datto, per la prima volta in Italia.

Oltre a ciò, Achab non ha mai smesso con la sua attività di divulgazione e comunicazione che, ogni settimana, la mette in contatto con centinaia di Managed Service Provider in tutta Italia. A metà del mese di marzo sono riprese le trasmissioni di Radio Achab che mirano a chiarire punti nodali per i professionisti Msp, ma anche a fornire loro le soluzioni. Dal 16 marzo al 30 giugno sono stati pubblicati 16 episodi podcast, mentre dall’inizio dell’anno sono stati ben 43 i post pubblicati sul blog ospitato all’interno del sito internet www.achab.it .

Intanto sono già aperte le iscrizioni per l’evento Aclub del 27 e 28 settembre a Milano Marittima: una due giorni full immersion per raccontare le novità di mercato, fornire visioni, spunti, strumenti utili a questa professione.