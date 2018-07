Canon a Venezia per la Mostra del Cinema

Anche nel 2018 si rinnova la partnership che si inserisce all’interno del progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence

Canon conferma anche per il 2018 la partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in qualità di sponsor sostenitore. Come da tradizione la Mostra si terrà presso il Lido di Venezia dal 29 agosto all’8 settembre.

“Siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di una delle più celebri manifestazioni cinematografiche mondiali, mettendo in campo la nostra tecnologia e le nostre competenze di imaging – spiega Massimo Macarti, amministratore delegato di Canon Italia -. Questa ultradecennale collaborazione rappresenta per noi una testimonianza forte dell’impegno di Canon nel supportare l’arte cinematografica. Una scelta che si carica ulteriormente di significato grazie al progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence: iniziativa con cui Canon da qualche anno sostiene le eccellenze italiane nelle loro diverse forme ed espressioni. Venezia è inoltre un’occasione unica per rinnovare il nostro legame con i fotografi professionisti, impegnati a documentare e a raccontare, attraverso le loro immagini, le storie di questo prestigioso appuntamento”.

Canon a Venezia offrirà la propria esperienza e competenza in ambito imaging, fornendo ai fotografi accreditati un supporto tecnico completo nell’area Canon Professional Service. Nel corso di tutta la Mostra, i fotografi potranno contare sulla consulenza del personale Canon e far contollare il proprio equipaggiamento, corpi macchina e obiettivi, per avere la garanzia di lavorare con strumenti sempre in condizioni di massima efficienza. Sarà inoltre possibile testare sul campo le ultime novità del grande ecosistema di soluzioni foto e video professionali, tra cui Canon Cinema EOS C200, la videocamera digitale compatta 4K che supporta il nuovo formato di registrazione RAW in camera, oltre alle reflex più recenti e performanti di casa Canon.

Nel corso di tutta la manifestazione, Canon fornirà inoltre un servizio completo di stampa documentale a beneficio e supporto degli uffici della Mostra e di tutti i giornalisti accreditati alla Sala Stampa. Il servizio di stampa fornito da Canon permetterà di beneficiare di processi di stampa più rapidi, maggiore produttività , la certezza di stampare in modo sicuro da qualsiasi terminale.