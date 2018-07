Cluster Reply è Microsoft Best Azure Solution Provider 2018

La società è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi innovativi nei campi del Manufacturing, Finance ed Healthcare

Cluster Reply ha vinto il premio Microsoft Best Azure Solution Provider 2018. La società è stata premiata tra i migliori partner Microsoft in Europa per aver dimostrato eccellenza nell'innovazione e nell'implementazione di soluzioni su Microsoft Azure per i propri clienti.

Cluster Reply è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi innovativi nei campi del Manufacturing, Finance ed Healthcare. "Siamo lieti di riconoscere Cluster Reply come Best Azure Solution Provider 2018 per Microsoft Italia. Cluster Reply si è distinta come fornitore leader, sia per via della crescita del proprio business sia per il numero di nuovi clienti – ha affermato Fabio Santini, One Commercial Partner e Small, Medium and Corporate Leader, Microsoft Italia -. L’ecosistema di partner è fondamentale per il business di Microsoft e per espandere il cloud computing in tutta Italia, ecco perché investiamo per rafforzare l'innovazione e la crescita del nostro canale come leva per supportare la trasformazione digitale nel Paese. Il premio conquistato da Cluster Reply dimostra il suo approccio innovativo, il business meritevole e la capacità di fornire soluzioni all’avanguardia basate su cloud Microsoft."

I Microsoft Digital Transformation Performance Awards riconoscono i partner Microsoft che, durante il corso dell’anno, hanno sviluppato e distribuito soluzioni d’eccellenza basate su Microsoft e hanno mostrato una maggiore crescita di servizi cloud presso la propria clientela.