Tech Data premiata come Global Distributor Titan per il 2018

BitTitan premia il distributore per i risultati globali dei clienti nell’automazione, nella migrazione e nell’erogazione dei servizi

Tech Data è stata premiata con il Titan Award For Global Distributor per il 2018.

Il programma annuale BitTitan , leader mondiale nella gestione di servizi di automazione, premia i fornitori di servizi IT gestiti, nonché i distributori globali, che sfruttano la potenza dell'automazione per semplificare le migrazioni in cloud e, automatizzare la fornitura dei servizi. I vincitori sono stati annunciati il 15 Luglio in occasione di un evento dell’ International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) a Microsoft Inspire in Las Vegas.

“Tech Data è onorata di essere stata selezionata come vincitrice per il 2018 del premio Tech Titan Award for global distributors – ha dichiarato Silvia Zagaria, Business Unit Manager Software, Tech Data Italia -. Sono le soluzioni Cloud a restare una priorità per i consumatori e, BitTitan continua a giocare un ruolo importante nel portfolio degli utenti finali che cercano di risolvere le loro sfide aziendali in modo rapido ed efficiente."

Il premio 2018 Titan Award segue i recenti premi ricevuti da Tech Data come 2018 Hewlett Packard Enterprise Distributor of the Year in Latin America and Canada e il 2018 Microsoft Global Partner of the Year Award.