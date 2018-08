Ram raddoppiata e CPU Intel di ultima generazione per il Toughpad FZ-G1 Panasonic

Il tablet fully rugged sarà disponibile anche con termocamera opzionale, per un’applicazione in molteplici settori

Panasonic ha annunciato una nuova versione del proprio tablet Toughpad FZ-G1, che vede raddoppiare RAM e spazio di archiviazione e aggiorna il processore alla settima generazione di Intel Core i5. L’aggiunta della termocamera ad alta risoluzione opzionale, unita a potenza e set-up versatile e configurabile, rende il tablet fully rugged Toughpad FZ-G1 ideale per un numero ancora maggiore di applicazioni e settori aziendali.

La quinta generazione del Toughpad FZ-G1 offre performance migliorate con un consumo minore, grazie all’upgrade del processore Intel Core i5-7300 vPro. Raddoppia anche la RAM, ora di 8 GB, e lo spazio di archiviazione, che passa a 256 GB SSD.

Il Toughpad FZ-G1, dotato di sistema operativo Windows 10 Pro, è perfetto per i lavoratori sul campo che operano all’aperto. Grazie al display multi-touch capacitivo a 10 dita, alla penna digitizer waterproof certificata IP55 per un uso efficiente anche sotto la pioggia e alle porte d’ingresso con configurazione flessibile, il dispositivo può essere utilizzato per visualizzare sul campo documenti e immagini ad alta definizione, garantendo una comunicazione efficiente ovunque ci si trovi grazie alle opzioni di connettività. La configurazione flessibile delle porte permette agli utenti business di utilizzare l’opzione per le porte legacy di cui hanno bisogno, in un dispositivo solido, fully rugged e leggero.

Inoltre con l’aggiunta della termocamera opzionale FLIR il tablet diventa uno strumento ideale per consentire ai lavoratori sul campo di acquisire ed elaborare immagini termiche, collegandole ad altre applicazioni line-of-business e aggiungendo metadati, come ad esempio codici QR.

Oltre agli impieghi più ovvi, come la ricerca del calore nel settore dei servizi d’emergenza e della difesa, la soluzione può essere utilizzata anche in ambito industriale (per il controllo e la quality assurance delle linee di produzione), utility e field service (manutenzione e riparazione), nonché nel settore del petrolio e del gas, dell’aviazione, automobilistico o delle costruzioni, per la gestione degli asset e la diagnostica.

Tra le opzioni recentemente presentate per il tablet Toughbook FZ-G1 di Panasonic, anche una soluzione di Mobile Point of Sale (mPOS) integrata. Un supporto personalizzato per il dispositivo integrato dedicato ai pagamenti mobili avvolge perfettamente il Toughpad FZ-G1 Panasonic, consentendo di utilizzare con la massima facilità il dispositivo abbinato a una delle principali soluzioni di pagamento mobile a livello mondiale come l’Ingenico iSMP4 e il Verifone e355.

Il supporto per il device integrato trasforma il FZ-G1 Panasonic nella soluzione mPOS perfetta per i settori del retail e dell’hospitality, durante attività come lo smaltimento delle code, la presa degli ordini e i pagamenti al tavolo, la vendita assistita, gli acquisti a bordo e le vendite sul campo.