Rilasciata la versione 14 di Parallels Desktop per Mac

Il nuovo software Parallels consente di risparmiare spazio di archiviazione, offre tempi di avvio più rapidi, una migliore veste grafica e le versioni più recenti di Parallels Toolbox per Windows o Mac

Parallels, specialista globale nelle soluzioni multi-piattaforma e creatore del software più venduto per l'esecuzione delle applicazioni Windows su computer Mac, lancia il nuovo Parallels Desktop 14 per Mac, già predisposto per macOS Mojave.

L'aggiornamento a Parallels Desktop 14 consente di risparmiare molto spazio di archiviazione, offre tempi di avvio più rapidi, una migliore grafica e le versioni più recenti di Parallels Toolbox per Windows o Mac. Grazie a Parallels Desktop 14, i clienti possono ora accedere a maggiori funzionalità Windows su Mac rispetto al passato.

La versione 14 ha più di 50 nuove funzionalità, tra cui miglioramento delle prestazioni, della grafica e supporto per le nuove tecnologie, oltre alle nuovissime versioni di Parallels Toolbox e Parallels Access per Mac e Windows.

Oggi Parallels Desktop 14 per Mac, Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Parallels Desktop per Mac Business Edition sono disponibili sia per gli abbonati, sia per coloro che eseguono l'aggiornamento da Parallels Desktop 12 e 13, oltre che per i nuovi clienti, online all'indirizzo parallels.com/desktop e presso i rivenditori locali e online in tutto il mondo. È inoltre possibile scaricare gratuitamente una versione di prova completa valida 14 giorni.

Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato di Parallels Desktop 14 per Mac è €79,99 per un abbonamento annuale o €99,99 per una licenza perpetua. Parallels Desktop per Mac Pro Edition e Business Edition sono disponibili per i nuovi clienti a €99,99 l'anno. I clienti con una licenza perpetua a Parallels Desktop 12 e 13 possono eseguire l'aggiornamento a Parallels Desktop 14 per €49,99 o eseguire l'aggiornamento a un abbonamento a Parallels Desktop per Mac Pro Edition per €49,99 l'anno. Gli abbonamenti a Parallels Desktop comprendono un abbonamento gratuito contestuale a Parallels Toolbox per Mac o Windows oltre a Parallels Access.