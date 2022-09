Notebook aziendali ASUS di scena a IFA 2022

In occasione della tanto attesa IFA 2022, la rinomata fiera di scena a Berlino, in Germania, fino a martedì 6 settembre, ASUS ha svelato ai visitatori anche i suoi nuovi notebook aziendali ExpertBook B6 Flip, ExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip.

Notebook aziendali pensati appositamente per i professionisti

ASUS ExpertBook B6 Flip (B6602F) è una workstation mobile che offre le prestazioni di cui necessitano utenti esperti e professionisti come architetti, ingegneri e designer di prodotti, con un touchscreen ribaltabile in grado di adattarsi a qualsiasi attività. Progettato per gestire i flussi di lavoro più pesanti, ExpertBook B6 Flip ha un processore Intel® Core™ i9-12950 Hx vPro® fino a 55 watt di 12a generazione, grafica NVIDIA® RTX™ A2000 di livello professionale e fino a 128 GB di memoria di tipo SO-DIMMx4. Il design termico avanzato mantiene il chipset al fresco, in modo silenzioso, anche al massimo delle prestazioni.

ExpertBook B5 (B5602C) è progettato per le esigenze aziendali ma con stile, in virtù di uno chassis minimalista e realizzato con massima precisione per incidere al massimo sulla leggerezza, spingendosi oltre i limiti e arrivando a soli 1,4 kg. Questo peso lo rende il notebook da 16 pollici più leggero prodotto da ASUS. In più il pannello OLED opzionale assicura immagini straordinarie. Questa potente centrale portatile in mobilità è dotata di tecnologia all’avanguardia fino ad arrivare a Intel vPro con processori Intel Core i7-1270P di 12a generazione e grafica dedicata fino a Intel Arc™ A350M. Il tutto per rendere il portatile un partner potente per le necessità del mondo aziendale. Per estendere la possibilità di trasformare il proprio modo di lavorare, questa potente centrale mobile è proposto anche in una versione convertibile.

ExpertBook B5 Flip (B5602F) ha un touchscreen ruotabile a 360° e uno straordinario pannello OLED per la massima flessibilità. È anche il primo notebook da 16 pollici dotato di uno stilo nell’apposito vano per la ricarica rapida e automatica quando questo è riposto nell’alloggiamento. Il notebook è progettato per i viaggi impegnativi con un’incredibile durata della batteria per tutto il giorno ed è progettato con lo stesso processore e grafica del modello tradizionale a conchiglia.

Il pubblico è invitato a visitare gli stand ASUS IFA 2022, dalle 10:00 alle 18:00 (CEST) tutti i giorni nella Messe Venue, Hall 11.2.