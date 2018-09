Da Panasonic la prima telecamera PTZ 4K da 50p

La nuova Panasonic AW-UE150 presentata a IBC 2018 è rivolta ai settori broadcasting, corporate, education, rental & staging

È espressamente rivolta ai settori broadcasting, corporate, education, rental & staging la nuova Panasonic AW-UE150, telecamera PTZ integrata 4K da 50p presentata per la prima volta in Europa da Panasonic in occasione di IBC 2018, di scena fino a domani in Olanda.

Grazie al sensore da 50p, l’ultima nata regala immagini dall’aspetto uniforme e naturale, il che la rende perfetta per riprese di scene con movimenti rapidi e applicazioni di alta gamma.

Dotata di interfaccia 12G-SDI, HDMI, fibra ottica e IP, la protagonista dell’ultimo annuncio di Panasonic supporta, inoltre, la modalità HDR ed è in grado di produrre simultaneamente contenuti in 4K e Full HD.

Questo nuovo modello di punta è il primo nella categoria a supportare la risoluzione 4K da 50p e a offrire un ampio angolo di visione da 75,1° in orizzontale, in combinazione con uno zoom ottico 20x e uno zoom intelligente 32x (in modalità HD). La possibilità di realizzare il CROP su tre aree in Full HD da una singola immagine in 4K aumenta notevolmente la flessibilità d’uso, aspetto che, insieme alla compattezza della telecamera, ne favorisce l’utilizzo per le riprese anche in posizioni e contesti difficili.

Un controller per gestire le operazioni con una mano sola

Oltre a lanciare la telecamera, Panasonic ha presentato l’innovativa unità di controllo remoto AW-RP150, dotata di un ampio schermo LCD, comodo per il monitoraggio e la selezione di impostazioni di menù. Il controller consente non soltanto di utilizzarlo con entrambe le mani, come di consueto per gestire tutte le operazioni, ma anche con una mano sola, mediante un joystick.

Il controller è compatibile con telecamere come la UE150 e gli altri modelli Panasonic. Per un monitoraggio ancora più efficace, la RP150 aggiunge un ingresso SDI dedicato al pannello LCD ed è in grado di gestire fino a 200 telecamere in 20 gruppi.

In questo modo, in combinazione con l’unita di controllo RP150, la nuova UE150 rappresenta veramente il modello di riferimento nei prodotti PTZ di fascia alta. Tra le più intuitive sul mercato, può controllare sia altre telecamere che la funzione di Crop consentendo agli operatori di gestire vari flussi di streaming video da ciascun dispositivo.

I due dispositivi verranno rilasciati a dicembre 2018 al prezzo di 11.000 euro per l’AW-UE150 e 4.500 euro per la AW-RP150.