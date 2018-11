Comandi vocali per il Living Now di BTicino

Protagonista del progetto installativo Elle Decor Grand Hotel, BTicino permette di sperimentare il controllo delle luci attraverso l’uso dei comandi vocali

Fino al prossimo 21 ottobre, nell’ambito della Milano Fall Design Week, andrà in scena Elle Decor Grand Hotel, progetto installativo inserito nella bellissima cornice di Palazzo Morando, giunto alla terza edizione e affidato quest’anno al prestigioso studio internazionale Neri&Hu, duo creativo riconosciuto Designer of the year nel 2017.

Grazie all’interazione tra Living Now – la nuova linea BTicino che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart – e lo smart speaker Google Home, i visitatori di Elle Decor Grand Hotel potranno utilizzare il comando vocale per spegnere e accendere le luci in una delle Invisible Rooms: la camera da letto.

Provocatoriamente denominato: “La Città e gli Occhi”, lo spazio privato per eccellenza è esposto allo sguardo esterno del visitatore in una commistione di volumi. Realizzata in collaborazione con Netatmo, specialista nelle soluzioni IoT per la casa smart, Living Now permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto, sia con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, che con i comandi vocali, grazie anche alla compatibilità con Google Home.

Il design della nuova linea si integra alla perfezione con l’inedito progetto realizzato da Neri&Hu per Elle Decor. Caratterizzata dall’estrema purezza del disegno e dal rigore delle geometrie, Living Now ha una forma unica e distintiva, dotata di un’assoluta planarità della superficie e di un perfetto allineamento tra i vari elementi del punto luce. Sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma l’interruttore in una vera e propria interfaccia di comando.

Alle cover di Living Now, disponibili in bianco, sabbia e nero, si possono accompagnare 16 finiture differenti, realizzate in polimero evoluto, metallo, legno, che i visitatori di Elle Decor Grand Hotel potranno scoprire in uno spazio dedicato all’interno del percorso espositivo.