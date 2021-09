D-Link e Udinese Calcio: squadra che vince non si cambia

D-Link ha riconfermato la sua partnership con il team Udinese eSports di Udinese Calcio. Dopo aver sostenuto il team di gamer per la eSeriaATIM 2021, D-Link consolida la sua figura di Main Sponsor della squadra e, come tale, supporterà tutte le attività e le competizioni di gaming online che verranno organizzate presso il D-Link Auditorium della Dacia Arena di Udine, durante la nuova stagione sportiva 2021/2022.

In aggiunta, a conferma della collaborazione e dell’ottima partnership consolidatasi tra i due team, D-Link Italia ha organizzato la scorsa settimana il suo kick-off annuale presso la Dacia Arena di Udine e proprio in quell’occasione è stata presentata la nuova maglia del team di Udinese eSports D-Link.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefano Nordio, vice president di D-Link Europe: «A marzo di questo anno abbiamo deciso di entrare nel mondo degli eSport e del gaming. Dopo i successi ottenuti dal team di Udinese eSports, gli ottimi feedback ricevuti dal mercato e grazie al nostro nuovo pubblico di gamers e appassionati dei giochi online, siamo lieti di poter riconfermare la nostra partnership. Impegno, dinamismo e passione sono elementi che ci accomunano nel supportare i giovani player, guidandoli in modo consapevole nel mondo dell’entertainment e della connettività».

Il fenomeno eSports è ormai in costante espansione, come dimostrano gli importanti traguardi già raggiunti dal team Udinese.

Per Stefano Campoccia, vice presidente di Udinese Calcio: «Inizia la nostra seconda stagione competitiva nel mondo degli eSports. La continuazione della partnership con D-LINK è motivo di grande orgoglio e un’opportunità per crescere in questo settore».

Con D-Link, i fans di Udinese Calcio sono connessi responsabilmente

Udinese eSports è stato scelto da D-Link Italia anche per i valori che accomunano i due team; i gamer hanno infatti recentemente incentivato i propri fan a un comportamento online positivo. La partnership rafforza quindi la campagna “Connettiti Responsabilmente”, che D-Link promuove da anni per sensibilizzare e sostenere l’importanza di essere connessi, ma in modo responsabile.