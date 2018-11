Rivoluzione app in chiave ConnectKey per i clienti di Xerox

Le nuove app ConnectKey supportano chi lavora in ufficio, in movimento e nel settore education con flussi di lavoro fluidi per qualsiasi attività

Connettere più facilmente i propri dipendenti a piattaforme business come Salesforce, QuickBooks Online e Concur, ma anche migliorare la gestione della relazione con il cliente, l’amministrazione e la fatturazione ottimizzando i processi aggiuntivi. È quando consentono di fare nuove app di Xerox per i dispositivi ConnectKey che, in aziende come Morrell Group, hanno già permesso di ottenere un risparmio del 25% automatizzando il processo di distribuzione del prodotto.

Grazie all’app Sign Me sviluppata da MidAmerica Technology, che fa parte della comunità di sviluppatori del programma di creazione di applicazioni personalizzate Xerox, l’azienda che offre servizi completi per la progettazione di controlli di automazione, digitalizza ora via app il processo di caricamento dei documenti, aumentando la velocità di uscita dei prodotti.

Addio alle modalità di lavoro tradizionali

Il continuo sviluppo del portfolio di dispositivi abilitati ConnectKey attesta la potenza di Xerox nella tecnologia di stampa che, nel caso di questo specifico player, è in continua evoluzione, come ben dimostrato QUI.

In particolare, gli ultimi miglioramenti semplificano operazioni lunghe e intensive e rivoluzionano le modalità di lavoro tradizionali.

In tal senso, le serie Xerox VersaLink e Xerox AltaLink sono il trampolino di lancio per app come:

Xerox Connect App per Salesforce: accesso al sistema di Customer Relationship Management di Salesforce direttamente dalla stampante multifunzione (MFP); caricamento e condivisione delle informazioni sulla gestione delle vendite sulle cartelle dei clienti grazie alla scansione diretta dei documenti su Salesforce.

Xerox Audio Documents App: trasforma in modo sicuro la copia stampata dei documenti in file audio, che consentono a chi fa il pendolare, a chi deve fare più cose contemporaneamente o a chi preferisce le versioni audio, di ascoltare i documenti invece di leggerli.

Xerox Connect App per QuickBooks Online: per un processo di rimborso spese privo di difficoltà grazie alla scansione multi-scontrino. I dati delle ricevute vengono esportati in un report e sottoposti con una notifica ai revisori, così da ottenere un’approvazione tempestiva. Per gli utenti Concur, un’app simile per la gestione delle ricevute sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Xerox Forms Manager App: semplifica la gestione di form multipli riducendo al tempo stesso i rischi della compilazione di documenti cartacei. Grazie alle capacità di routing intelligenti attraverso QR code integrati, i form scannerizzati vengono automaticamente spediti all’indirizzo di posta appropriato.

Xerox Quick Link App: consente un’inizializzazione veloce per stampare senza necessità di supporto IT. Questa app intuitiva invia un’email direttamente dal device che contiene i link per l’installazione e connette computer o dispositivi mobili con i driver e le impostazioni di configurazione.

Dieci e lode nel settore education

Grazie alle competenze ottenute lavorando con migliaia di clienti del settore education, Xerox è in grado di offrire app che aumentano la produttività per insegnanti e studenti:

Xerox Connect App for Blackboard: dà accesso a un sistema di gestione dell’apprendimento leader nel settore. I documenti vengono digitalizzati e archiviati dalla multifunzione nel loro account Blackboard Learn.

Xerox Proofreader Service: effettua il controllo ortografico per la lingua inglese, su elementi come spelling, grammatica, stile e plagio.

Valore extra per i partner di canale

Insieme a un design ottimizzato per una migliore esperienza utente, la Xerox App Gallery dotata di ecommerce offre ai partner di canale uno store globale per promuovere e vendere le applicazioni. Inoltre, i partner di canale possono dividersi i ricavi quando i loro clienti acquistano un’app.

I partner di canale potranno avere maggiori informazioni su come incrementare i ricavi ricorrenti post vendita grazie alle app ConnectKey e su come il nuovo modello di ecommerce possa aiutarli a creare, immettere sul mercato e vendere le loro app durante lo European Personalised Application Builder (PAB) Forum che si svolgerà il 7 e 8 novembre presso l’Innovation Centre di Xerox di Uxbridge, nel Regno Unito.

Le nuove app ConnectKey di Xerox saranno aggiunte alla Xerox App Gallery nelle aree geografiche selezionate tra l’ultimo trimestre 2018 e il primo trimestre 2019.