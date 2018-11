Xiaomi: Mi 8 Lite e Mi 8 Pro disponibili in Italia

Il modello Lite è dedicato agli amanti dei selfie mentre il modello Pro integra un sensore per il rilevamento delle impronte digitali nel display

Xiaomi arricchisce la propria serie di punta portando in Italia Mi 8 Lite, pensato per i giovani alla ricerca di una elevata esperienza fotografica che possa rispondere al loro stile di vita sempre più attivo sui social media. Inoltre, il colosso cinese annuncia anche la disponibilità di Mi 8 Pro, che integra un sensore per il rilevamento delle impronte digitali nel display e una cover posteriore in vetro trasparente.

Mi 8 Lite è disponibile dal 9 novembre, mentre Mi 8 Pro sarà disponibile a partire dal 19 novembre in esclusiva presso i negozi Wind e i 3 Store.

Mi 8 Lite

Mi 8 Lite è dotato di un pannello posteriore in vetro con una splendida finitura sfumata a specchio. Grazie alla fotocamera frontale da 24MP Sony IMX576, e al SoC Qualcomm Snapdragon 660 AIE, Mi 8 Lite soddisferà le esigenze di coloro che desiderano foto eccezionali e un'esperienza senza rallentamenti sul proprio smartphone.

Il design di Mi 8 Lite è ispirato dalle opere del famoso pittore impressionista francese Claude Monet, i cui dipinti sono rinomati per fare spiccare l’effetto energico della luce su colori comuni, esaltandone proprio la luminosità.

Il retro in vetro è stato realizzato usando un avanzato processo cromatico NCVM (non-conductive vacuum metalizing), che crea un'affascinante finitura a specchio sfumata. Il corpo sottile da 7,5 mm di Mi 8 Lite contiene un display LCD a schermo intero da 6,26” in formato 19:9, con una risoluzione FHD+ (2246 x 1080) protetto da Gorilla Glass 5 dell’americana Corning.

Con oltre 24 milioni di pixel, il sensore Sony IMX576 della fotocamera frontale da 24MP è in grado di catturare immagini davvero dettagliate. In condizioni di scarsa illuminazione, il sensore utilizza Super Pixel, tecnologia che combina le informazioni di quattro pixel in un unico grande pixel, con conseguente miglioramento della nitidezza, soprattutto in ambienti al chiuso. Come nel caso di Mi 8, la doppia fotocamera posteriore AI utilizza come sensore principale il Sony IMX363, dotato di pixel di grandi dimensioni da 1,4 µm per limitare il rumore dell’immagine; inoltre, si aggiunge anche il Dual Pixel Autofocus per migliorare notevolmente la velocità di messa a fuoco, in modo da non perdere mai l’inquadratura giusta.

La fotocamera ad alte prestazioni è combinata alle avanzate funzioni AI di Xiaomi, tra cui una nuova modalità di messa a fuoco, AI adjustable bokeh, che consente di modificare la profondità di campo, dopo aver scattato una foto. Il display di Mi 8 Lite può anche illuminarsi a seconda dei diversi scenari, illuminando intelligentemente il viso, con la giusta temperatura di colore per ottenere selfie di grande effetto.

Mi 8 Lite è alimentato da Qualcomm Snapdragon 660 octa-core SoC con Artificial Intelligence Engine (AIE), progettato per offrire prestazioni elevate e grande efficienza. È possibile godere di un'esperienza fluida e senza rallentamenti durante la visione di film, giochi o la navigazione nel web grazie all'architettura Qualcomm Kryo, alla GPU Qualcomm Adreno 512 e alla DRAM LPDDR4x fino a 6 GB.

Mi 8 Lite ha una batteria da 3350mAh e supporta Qualcomm Quick Charge 3.0. Offre anche un AI face unlock e un sensore posteriore di impronte digitali, in modo da permettere un’esperienza sicura e facile, senza doversi affidare a codici di sblocco.

Mi 8 Pro

Oltre alle caratteristiche di punta di Mi 8, Mi 8 Pro fa un ulteriore passo avanti integrando un sensore per il rilevamento delle impronte digitali nel display. A differenza di altre tecnologie per le impronte digitali integrate nel display, che controllano costantemente lo schermo per vedere se è presente un dito, il sensore di pressione dedicato attiva il processo di sblocco solo quando si posiziona il dito sullo schermo, rendendo il processo più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico. Sul retro, Mi 8 Pro utilizza un pannello in vetro trasparente, che mostra una copertura decorativa realizzata con componenti elettronici, rendendolo uno degli smartphone dall'aspetto più unico sul mercato.

Mi 8 Pro è equipaggiato con una doppia fotocamera AI da 12MP + 12MP, la stessa della Mi 8 che ha ricevuto un punteggio DxOMark di 105 per la fotografia. Il sensore primario Sony IMX363 offre pixel di grandi dimensioni da 1,4 µm e Dual Pixel Autofocus, migliorando la luminosità e la qualità della foto e la velocità di messa a fuoco, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie all'OIS a 4 assi e allo zoom ottico 2x, oltre che a una serie di funzioni AI utili come l’AI portrait, l’AI beautify e l’AI scene detection, questa è una delle migliori impostazioni per fotocamera al mondo.

Il display AMOLED full screen offre un rapporto di contrasto sorprendente di 60.000 a 1, il che significa colori incredibilmente nitidi, e neri profondi e a risparmio energetico. Con fattore di forma 18,7:9, offre un'esperienza visiva senza pari, estremamente pratica e bella. Il supporto del display Always-On fornisce un modo facile per controllare le notifiche, la data e l'ora, risparmiando tempo e durata della batteria, mantenendo lo schermo spento.

Mi 8 Pro sfoggia la piattaforma di punta Qualcomm Snapdragon 845. Con una velocità di clock massima di 2,8GHz e la nuova GPU Qualcomm Adreno630, la piattaforma supera il suo predecessore fino al 30%. La piattaforma presenta inoltre una nuova architettura DSP con prestazioni AI tre volte superiori rispetto alla generazione precedente. Supportato da 8GB LPDDR4x DRAM, Mi 8 Pro è in grado di rendere i giochi più impegnativi ad alti FPS per un'esperienza di gioco senza precedenti.

Mi 8 Pro offre anche la funzione di sblocco facciale con una fotocamera a infrarossi abbinata a un illuminatore a infrarossi dedicato, che consente di sbloccare lo smartphone in modo rapido e accurato in un ambiente buio, e utilizza la stessa doppia frequenza GPS di Mi 8 per una navigazione più accurata.