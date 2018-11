Cisco unifica le tecnologie SD-WAN e di sicurezza

By

In questo modo indirizza il nuovo Cloud Edge

La WAN sta vivendo una profonda trasformazione. Oggi, le aziende gestiscono le loro applicazioni in diversi cloud – pubblico, privato e SaaS. Anche il modo di lavorare è cambiato; i dipendenti non si connettono più solo dal proprio ufficio ma anche dai bar e dalle sale d’attesa, ecco perché le aziende devono potersi affidare a Internet per connettere i propri utenti alle applicazioni business-critical. Ciò ha portato al Cloud Edge – la congiunzione tra networking e sicurezza.

Fino ad oggi, le soluzioni SD-WAN hanno costretto l’IT a scegliere tra l’experience fornita dalle applicazioni e la loro sicurezza. In questa direzione va la decisione di Cisco di unificare le tecnologie di sicurezza e SD-WAN (software-defined wide area network) per permettere alle aziende di adottare rapidamente il cloud con la massima fiducia e consapevolezza, in modo da indirizzare le esigenze del Cloud Edge. Cisco SD-WAN permette all’IT di fornire la migliore experience che si possa avere dalle applicazioni e rende più produttivo l’utente grazie a una semplicità e capacità adattiva senza precedenti. Protezione avanzata dunque semplice e ovunque sia necessario, dalla filiale al cloud.

Cisco SD-WAN: Semplice, Sicura, Scalabile

Cisco SD-WAN è progettato per indirizzare le problematiche attuali più pressanti ma anche quelle future grazie alla flessibilità che la caratterizza. Le nuove innovazioni includono: