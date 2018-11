Videosicurezza: disponibile in Italia Arlo Smart

Il servizio offre notifiche specifiche avanzate e personalizzate agli utenti di Arlo Home Security

Arriva anche in Italia il nuovo servizio Arlo Smart per videocamere Arlo. Volti ad implementare la sicurezza, i nuovi piani di abbonamento Arlo Smart utilizzano algoritmi e analisi intelligenti per offrire una personalizzazione avanzata e garantire una rapida ricezione delle notifiche più importanti. Inoltre, Arlo Smart estende la disponibilità delle registrazioni video fino a 60 giorni e fornisce nuove funzionalità come il rilevamento di animali, veicoli e consegne di pacchi che saranno disponibili automaticamente per gli utenti abbonati senza costi aggiuntivi, entro la fine dell’anno.

Il servizio Arlo Smart garantisce agli utenti la ricezione delle sole notifiche più rilevanti. Grazie ad avanzati algoritmi, le videocamere Arlo possono apprendere, capendo cosa rilevare e riducendo, quindi, il numero di false notifiche legate ai movimenti della vita quotidiana. La raccolta di informazioni più approfondite sulle attività rilevate attraverso le funzioni smart, come rilevamento delle persone e zone di attività su cloud, consentono agli utenti di definire quali sono le zone di movimento e di personalizzare gli avvisi, filtrando le false notifiche – per esempio il gatto del vicino che corre lungo la recinzione o le chiome degli alberi che ondeggiano al vento. La funzione notifiche dettagliate permette agli utenti di vedere ciò che Arlo rileva dalla schermata di blocco dello smartphone, eliminando la necessità di accedere all’app per vedere i video ogni volta che si riceve una notifica.

Con le funzionalità aggiuntive che arriveranno su Arlo Smart nel corso dell’anno, gli utenti saranno in grado di personalizzare le notifiche a proprio piacimento, per coprire eventi più specifici. Ad esempio, gli utenti avranno presto la possibilità di essere avvisati quando la videocamera Arlo rileva consegne di pacchi, veicoli che si avvicinano a casa o animali sulla propria proprietà. Gli utenti potranno anche escludere gli alert indesiderati di veicoli o di animali, per personalizzare ulteriormente le preferenze di monitoraggio.

È possibile acquistare Arlo Smart per qualsiasi videocamera Arlo sul portale web o tramite l’app Arlo. Il servizio Arlo Smart estende la disponibilità di registrazioni cloud (fino a 1080p) fino a 60 giorni e prevede abbonamenti mensili (da 2,79€ a 13,99€) o abbonamenti annuali (da 27,99€ fino a 139€) attivabili su una o più videocamere (fino a 20).

I piani disponibili sono: